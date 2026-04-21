Υπόθεση «Σάντη»: Στο Ανώτατο η αίτηση ακύρωσης εντάλματος έρευνας σε υποστατικά του Νίκου Κληρίδη

Στις 11:00 το πρωί της Τρίτης κατατίθεται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου η αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη», στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο δικηγόρος του, Χρίστος Κληρίδης, η αίτηση κατατίθεται σήμερα, Τρίτη, σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του Χρίστου Κληρίδη στο Πρακτορείο, η αίτηση αναμενόταν να κατατεθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη, καθώς –όπως είχε αναφέρει– βρισκόταν στα τελικά στάδια ετοιμασίας.

Όπως είχε εξηγήσει, σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, το ένταλμα έρευνας ακυρώνεται εξ υπαρχής, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε στοιχεία έχουν ληφθεί από την έρευνα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μαρτυρία και να πρέπει να επιστραφούν.

