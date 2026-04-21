Υπόθεση «Σάντη»: Ενημερώνεται και αποφασίζει το Υπουργικό

Προς όλες τις κατευθύνσεις κινούνται οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του ΤΑΕ Αρχηγείου σε σχέση με τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη και την υπόθεση «Σάντη». Η τρέχουσα εβδομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εβδομάδα εξελίξεων σε διαφορετικά «μέτωπα». Κατ’ αρχήν, σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία των ερευνών, στη βάση της ενημέρωσης, που είχε χθες από τον αρχηγό Αστυνομίας Θεμιστό Αρναούτη. Την ίδια στιγμή, αναμένεται το πόρισμα από το δικανικό εργαστήρι της Europol για τα στοιχεία που στάλθηκαν για έλεγχο, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την αυθεντικότητα του περιεχομένου των ηλεκτρονικών συσκευών (usb και κινητό).

Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά την ενημέρωση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, θα αποφασίσει εάν θα διοριστεί ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής ή εάν το ανακριτικό έργο θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αποκλειστικά από την ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να διοριστεί ποινικός ανακριτής, ως προϊστάμενος της ανακριτικής ομάδας. Αυτό, όμως, που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση είναι κατά πόσο ενδείκνυται ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, όταν από τις 30 Μαρτίου και μετά την επίμαχη δημοσίευση των ισχυρισμών του Μακάριου Δρουσιώτη, έχουν ληφθεί καταθέσεις από περίπου 30 πρόσωπα και έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο του ανακριτικού έργου. Ειδικά η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση των ισχυρισμών Δρουσιώτη, αναμένεται να ληφθεί υπόψη, στις όποιες αποφάσεις θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Λεπτομέρειες και μεγάλη εικόνα

Πάντως το ανακριτικό έργο από την ανακριτική ομάδα που συστάθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας, «τρέχει» για διερεύνηση όλων των πτυχών της πολυσύνθετης υπόθεσης. Η έρευνα διεξάγεται παράλληλα και η προσπάθεια είναι η διακρίβωση των ισχυρισμών, που προβλήθηκαν από όλα τα πρόσωπα τα οποία είτε κλήθηκαν και κατέθεσαν είτε αναμένεται να καταθέσουν.

Μέσα από το μαρτυρικό που έχει εξασφαλιστεί και εν αναμονή του αποτελεσμάτων από την Europol, η προσπάθεια της Αστυνομίας είναι να συμπληρώσει το παζλ μιας ομολογουμένως πρωτοφανούς υπόθεσης, καθώς είτε τα μηνύματα είναι αληθινά, είτε κατασκευασμένα, κάποιοι ενδέχεται να βρεθούν κατηγορούμενοι. Σημαντικό τεκμήριο στην υπόθεση θεωρείται το κινητό τηλέφωνο της «Σάντη», που χρησιμοποιούσε κατά την επίμαχη περίοδο. Πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί, και έχουν προβληθεί διάφοροι ισχυρισμοί από την ίδια, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, που εξασφαλίστηκαν, προκύπτει ότι διάφορες φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε μηνύματα, έχουν ληφθεί από ανοικτές πηγές στο διαδίκτυο και ότι δεν σχετίζονται με τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη. Πίσω όμως από όλες τις λεπτομέρειες, που σχετίζονται με επιμέρους ζητήματα της υπό διερεύνηση υπόθεσης, είναι η μεγάλη εικόνα και η ανάγκη για την κοινωνία και το κράτος δικαίου να γνωρίζουν το συντομότερο τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, που μονοπωλεί εδώ και τόσες ημέρες.

Certiorari

Σήμερα αναμένεται να κατατεθεί το αίτημα στο Ανώτατο Δικαστήριο από τον δικηγόρο Χρίστο Κληρίδη, ο οποίος εκπροσωπεί τον ξάδελφό του Νίκο Κληρίδη (συμμετέχουν και άλλοι δικηγόροι στη νομική ομάδα), για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που εξασφαλίστηκε το Μεγάλο Σάββατο. Η Αστυνομία είχε αποταθεί στο Δικαστήριο και εξασφάλισε διάταγμα έρευνας στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη, κάτι που προκάλεσε έντονη αντίδραση κυρίως για παραβίαση του δικηγορικού απόρρητου.

Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία ο τέως γενικός εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, σε αυτήν, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στα στοιχεία τα οποία περιήλθαν εις γνώση του, κάτι που έγινε - όπως υποστήριξε - μετά την αφυπηρέτησή του από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Κληρίδης, μιλώντας στους ανακριτές, αναφέρθηκε στα όσα του διαβίβασε ο αδελφός του, σε σχέση με την ίδια την «Σάντη» και τους άλλους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.