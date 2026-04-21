Τελεσίγραφο ΠΑΣΥΔΥ για απεργιακά μέτρα: Ζητούν δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το Υφ. Μετανάστευσης

Με απεργιακά μέτρα προειδοποιούν η ΠΑΣΥΔΥ και ο Κλάδος Λειτουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στο Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η ΠΑΣΥΔΥ αναφέρει ότι εάν μέχρι τις 21 Μαΐου του 2026 δεν καθοριστεί συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης, με ορίζοντα που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος, θα προχωρήσει σε σειρά απεργιακών κινητοποιήσεων.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου του 2025, με την οποία προβλεπόταν ότι από 1η Ιανουαρίου του 2026 το Υφυπουργείο Μετανάστευσης θα αναλάμβανε τα προγράμματα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και ότι εντός τριών μηνών θα κατατίθετο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μεταφορά επιπρόσθετων αρμοδιοτήτων που αφορούν αιτητές διεθνούς προστασίας και ευάλωτες ομάδες.

Παρά τις πρόνοιες της απόφασης, όπως υποστηρίζει η ΠΑΣΥΔΥ, δεν έχει υποβληθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ενώ αντιθέτως στη Βουλή έχει κατατεθεί νομοσχέδιο, που εξακολουθεί να αποδίδει στο Υφυπουργείο Πρόνοιας αρμοδιότητες που θα έπρεπε να έχουν μεταβιβαστεί.

Σε συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Κλέα Παπαέλληνα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τη μη υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της συντεχνίας, η Υφυπουργός δεσμεύθηκε να καταθέσει εντός ενός μηνός πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με σαφές χρονοδιάγραμμα για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ