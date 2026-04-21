Νεογνό με εγκαύματα μετά από μπάνιο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Άρχισε έρευνα η Αστυνομία και ο ΟΚΥπΥ

Σε σοβαρή καταγγελία στην Αστυνομία προχώρησε μητέρα νεογνού, υποστηρίζοντας ότι το παιδί της υπέστη εγκαύματα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, το βρέφος φέρεται να τραυματίστηκε όταν τοποθετήθηκε σε νερό υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διαδικασία μπάνιου, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα στα πόδια.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση τόσο από την Αστυνομία όσο και από τον ΟΚΥπΥ, ενώ το νεογνό έχει διακομιστεί στο Μακάρειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το Τμήμα Μικροπαραβάσεων Λάρνακας διερευνά τα γεγονότα, ενώ παράλληλα διεξάγεται και εσωτερική έρευνα από την διεύθυνση του νοσοκομείου. Με την συμπλήρωση των εξετάσεων θα αξιολογηθεί και η μαρτυρία για να αποφασιστεί εάν στοιχειοθετουνται ποινικά αδικήματα.