Παπαδάκης για FBI στην Κύπρο: «Άντε φέρτε εξωγήινους μήπως σας πει μπράβο ο Μακάριος»

Κλείνουν δρόμοι σε 3 επαρχίες λόγω Συνόδου ΕΕ - Πού θα έχει αποκοπές και πότε

Ο πολιτικός έγραψε πως η Κυβέρνηση «ομολογεί ότι δεν έχουμε κράτος και αρχές ή ότι φοβάται την όποια κριτική» με την κίνηση αυτή.

Αιχμές προς την Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Δημήτρης Παπαδάκης, για την απόφαση να έρθει κλιμάκιο του FBI από τις ΗΠΑ, όσον αφορά τις έρευνες για την υπόθεση «Σάντη».

Σχετικά άρθρα:

Σε ανάρτηση του στο Χ, έγραψε πως η Κυβέρνηση «ομολογεί ότι δεν έχουμε κράτος και αρχές ή ότι φοβάται την όποια κριτική», ενώ αναφέρθηκε και στον Μακάριο Δρουσιώτη, οι ισχυρισμοί του οποίου φέρεται να εμπλέκουν και τον κ. Παπαδάκη στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος παρέδωσε τις συσκευές του για ιδιωτικό δικανικό έλεγχο, ο οποίος βγήκε καθαρός. 

Πρόσθεσε μάλιστα στην ανάρτηση του, η Κυβέρνηση να «φέρει και εξωγήινους για να σας πει μπράβο ο Μακάριος»

#Cyprus τώρα θα φέρουμε από το FBI .Η κυβέρνηση ομολογεί ότι δεν έχουμε κράτος και αρχές ή ότι φοβάται την όποια κριτική .Άντε φέρτε εξωγήινους μήπως σας πει μπράβο ο Μακάριος ..Να φέρουμε από το εξωτερικό κυβέρνηση και πολίτες μήπως ;

 

 

 

