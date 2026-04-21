Κύπριος έγινε δεκτός για πρώτη φορά στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ

Για συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο κάνει λόγο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

 

Για πρώτη φορά, ένας Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο βάθος των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, ότι, για πρώτη φορά, ένας Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο», σημειώνει. «Αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο βάθος των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας - όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και μέσω της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς ηγετών», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

