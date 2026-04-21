Κύπριος έγινε δεκτός για πρώτη φορά στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά, ένας Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι αυτό αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο βάθος των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι ενημερώθηκε από την Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, ότι, για πρώτη φορά, ένας Κύπριος υποψήφιος έγινε δεκτός στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι ένα συμβολικό και ουσιαστικό ορόσημο», σημειώνει. «Αντικατοπτρίζει το αυξανόμενο βάθος των σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας - όχι μόνο σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και μέσω της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς ηγετών», καταλήγει.

I have just been informed by the Ambassador of the United States to Cyprus @USAmbCy that, for the first time, a Cypriot candidate has been accepted to the US Naval Academy, @NavalAcademy



This is both a symbolic and a substantive milestone. It reflects the growing depth of… — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 21, 2026

Πηγή: ΚΥΠΕ