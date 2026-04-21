Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν - Απέρριψε τις συνομιλίες η Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την κατάπαυση πυρός με το Ιράν «μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις».

Καθώς η τρέχουσα εκεχειρία με το Ιράν έφτανε στη λήξη της τις επόμενες ώρες και οι σχεδιαζόμενες συνομιλίες στο Πακιστάν βρίσκονταν στον αέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στην παράταση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ απέδωσε την απόφασή του αυτή στον «διχασμό» που όπως είπε επικρατεί εντός του καθεστώτος της Τεχεράνης και στην σχετική έκκληση των ηγετών του Πακιστάν, οι οποίοι λειτουργούν ως διαμεσολαβητές για την εκτόνωση της κρίσης.

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι σοβαρά διχασμένη - κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη - και κατόπιν αιτήματος του Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του Πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν, μας ζητήθηκε να αναστείλουμε την επίθεσή μας κατά του Ιράν έως ότου οι ηγέτες και οι εκπρόσωποί τους καταλήξουν σε μια ενιαία πρόταση», έγραψε στο Truth Social.

«Ως εκ τούτου, έδωσα εντολή στο στρατό μας να συνεχίσει τον αποκλεισμό και, από κάθε άλλη άποψη, να παραμείνει έτοιμος και σε ετοιμότητα, και θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός έως ότου υποβληθεί η πρότασή τους και ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», σημείωσε ο Τραμπ.

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.

Ο Μπαγαεΐ είπε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ σε βάρος δύο ιρανικών πλοίων ισοδυναμούν με «πειρατεία στη θάλασσα και κρατική τρομοκρατία» ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η Ουάσιγκτον βλέπει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του βόρειου Ισραήλ ως αντίποινα για παραβιάσεις της εκεχειρίας, στον πρώτο ανάλογο ισχυρισμό αφότου τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ, μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος εκτόξευσαν ρουκέτες και drones εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων ως «αντίποινα για κατάφωρες παραβιάσεις» της εκεχειρίας, όπως «επιθέσεις εναντίον αμάχων και καταστροφές σπιτιών και κοινοτήτων».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν πως σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε δύο περιοχές στο βόρειο Ισραήλ και ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

