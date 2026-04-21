Στη φυλακή οι Ισραηλινοί στρατιώτες που βεβήλωσαν άγαλμα του Χριστού στον Λίβανο

Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες απομακρύνθηκαν από μάχιμα καθήκοντα και καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών για το περιστατικό βανδαλισμού αγάλματος του Ιησού στο χριστιανικό χωριό Ντεμπέλ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε ο IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο ένας στρατιώτης ήταν εκείνος που κατέστρεψε το άγαλμα με βαριοπούλα, ενώ ο δεύτερος κατέγραψε το περιστατικό. Η έρευνα κατέληξε ότι ακόμη έξι στρατιώτες βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να επιχειρήσουν να σταματήσουν το συμβάν ή να το αναφέρουν.

Για τους υπόλοιπους στρατιώτες που ήταν παρόντες προβλέπονται ξεχωριστές διαδικασίες διευκρινιστικών ακροάσεων, μετά τις οποίες θα αποφασιστούν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο διοίκησης.

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι το άγαλμα αποκαταστάθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις «σε πλήρη συντονισμό με την τοπική κοινότητα». Όπως ανέφερε, η Βόρεια Διοίκηση κινήθηκε για την αποκατάσταση του αγάλματος αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή του ο IDF εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το συμβάν, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά των εμπλεκομένων «απέκλινε πλήρως» από τις διαταγές και τις αξίες του στρατού. Η υπόθεση παρουσιάστηκε επίσης στον αρχηγό του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτο, κάνοντας λόγο για ηθική αποτυχία που αντιβαίνει στις αξίες του IDF.

Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την ενέργεια η οποία ας σημειωθεί προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στον Τύπο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Γεδεών Σάαρ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας από κάθε Χριστιανό, χαρακτηρίζοντας «αισχρή» και «ντροπιαστική» την ενέργεια, η οποία, όπως τόνισε, είναι απολύτως αντίθετη με τις αξίες του Ισραήλ και τον απόλυτο σεβασμό στις διαφορετικές θρησκείες και τα σύμβολά τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ