Σεισμός 5,7 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Ο σεισμός έγινε στη θάλασσα στα νότια του Λασιθίου, ωστόσο λόγω του μεγέθους του έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Απριλίου, στην περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου (405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας).

Επίσης, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 9,7 χλμ στη θαλάσσια περιοχή αρκετά κοντά στη στεριά.

Στην ευρύτερη περιοχή, σημειώθηκε αργότερα μια δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τους σεισμολόγους να εξετάζουν τη μετασεισμική ακολουθία.

Παράλληλα εξαιτίας του σεισμού ήχησε σε όλη την Κρήτη αλλά και την Σαντορίνη μήνυμα από τον αριθνό έκτακτης ανάγκης «112».

Αισθητός στην Κρήτη και τα γειτονικά νησιά

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο και περιμένουμε το ακριβές μέγεθος του αφού είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη» συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφεριάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο σεισμός φαίνεται να είχε διάρκεια και έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο, ενώ σημειώθηκαν και αρκετοί μετασεισμοί ύψους 3,8R, 3,5R και 3,6R.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλη Καραστάθη, πρόκειται για έναν «τυπικό» σεισμό στην περιοχή του συγκεκριμένου τόξου.

«Περιμένουμε να δούμε και την ακολουθία τη μετασεισμική. Δεν είναι καμία έκπληξη. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιους σεισμούς. Η προσεισμική δραστηριότητα είναι πάντα καλή» σημείωσε μιλώντας στο Open ο κ. Καραστάθης.

Πηγή: in.gr

 

