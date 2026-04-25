«Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία»: Μακρόν και Μητσοτάκης σφραγίζουν τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών

Σε κλίμα βαθιάς φιλίας και στρατηγικής σύμπνοιας πραγματοποιείται η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου,

στην Ελλάδα, επισφραγίζοντας την ανανέωση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας για άλλα 5 χρόνια. «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, θα είμαστε εδώ για εσάς», διεμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως υπαρξιακής σημασίας για την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν του.

Το πρωί του Σαββάτου (25/04), ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη (10:00) και στη συνέχεια, γύρω στις 12:00, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Στις 4 το απόγευμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στον «Θόλο».

Από την καρδιά της ιστορικής Αθήνας, αλλά και από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Γάλλος ηγέτης έστειλε ένα κατηγορηματικό μήνυμα ασφάλειας, διαμηνύοντας πως η Γαλλία θα σταθεί αταλάντευτα στο πλευρό της Ελλάδας έναντι οποιασδήποτε απειλής.

Ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης στην Ελλάδα από την Ρωμαϊκή Αγορά, όπου μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στήριξη που επανέλαβε και από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχε συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, όσο και αργότερα από το δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του.

«Αν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα ήμασταν παρόντες»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Ρωμαϊκή Αγορά, ο κ. Μακρόν ρωτήθηκε για το ποια στάση θα κρατούσε η χώρα του σε περίπτωση που η Ελλάδα απειλούνταν από την Τουρκία κι έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση:

«Αν η Τουρκία απειλούσε την Ελλάδα, θα ήμασταν εδώ. Θα ήμασταν παρόντες. Δείτε τι κάναμε το δύσκολο εκείνο καλοκαίρι, δείτε τη στάση μας και στην Κύπρο. Για μένα, αυτός είναι ο πραγματικός ορισμός της φιλίας. Αυτό ακριβώς εκφράζει και η ελληνογαλλική συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία δεν είναι σύνθετες έννοιες· είναι κάτι πολύ απλό: όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις την επόμενη ημέρα. Ξέρεις ήδη τι πρέπει να κάνεις. Εάν η κυριαρχία απειληθεί, να γνωρίζετε ότι θα είμαστε εδώ» τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο ο Πρόεδρος Μακρόν.

Από την πλευρά του, στην ίδια εκδήλωση, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε πως «οι προκλήσεις αυτές αποτελούν μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη. Η εξέλιξη δεν είναι ποτέ γραμμική. Πρέπει να δώσουμε ουσία στη στρατηγική αυτονομία. Η Γαλλία και η Ελλάδα είναι προπύργια αυτής της προσπάθειας» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Σημείωσε ότι ίσως να είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας. Επίσης είπε ότι πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην ΕΕ ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας. «Τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την ΕΕ» υπογράμμισε.

«Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία»

Ο Γάλλος πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής (24/04) μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρακάθησε σε δείπνο προς τιμήν του, με περίπου 110 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού

Επανέλαβε και από εκεί τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο και απειλή. «Από όλα όσα λοιπόν δεν είπα εδώ, από όσα είχα γράψει, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ στην Ελλάδα να γνωρίζετε κάτι, Πως πέραν όσων θα ήθελα να πω και όλα όσα είπα, να μην ξεχνάτε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν, η Γαλλία σας αγαπά. Να μην αμφιβάλλετε ποτέ και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε πως θα είμαστε εδώ για εσάς» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Προς επίρρωση μάλιστα της δέσμευσής του κατέληξε λέγοντας: «Μην αμφισβητείτε ποτέ γιατί πραγματικά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τόσο τεχνοκρατικούς όρους, η αλήθεια είναι πως η φιλία μας και η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών»!

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά του τόνισε, κατά την προσφώνησή του, στο επίσημο δείπνο, ότι η «ελληνο-γαλλική συμπόρευση αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας για όλη την Ευρώπη, σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου σταθερές δεκαετιών αμφισβητούνται και η διεθνής νομιμότητα βάλλεται πανταχόθεν»

Ο κ. Τασούλας, αφού καλωσόρισε στην Ελλάδα τον Γάλλο Πρόεδρο και την σύζυγό του, υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ