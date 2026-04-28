«Nord»: Το σούπερ γιοτ αξίας 500 εκατ. που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ – Ανήκει στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ρωσίας

Ένα σούπερ γιοτ, αξίας 500 εκατ. δολαρίων, που συνδέεται με έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια από τις λίγες διελεύσεις από την αποκλεισμένη ναυτιλιακή οδό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το Nord, μήκους 464 ποδιών που εκτιμάται ότι αξίζει 500 εκατ. δολάρια, διέσχισε τα στενά το Σάββατο το πρωί, τοπική ώρα, αφού αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή.

Την Κυριακή, το γιοτ μετέδιδε τη θέση του στα ανοικτά των ακτών του Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν.

Το Nord είναι το δωδέκατο μεγαλύτερο σούπερ γιοτ στον κόσμο. Κατασκευάστηκε από τη γερμανικό Lurssen, μπορεί να φιλοξενήσει 36 επιβάτες και διαθέτει γυμναστήριο, πισίνα, κινηματογράφο, ασανσέρ, σαλόνι ομορφιάς και δύο ελικοδρόμια.

Ποιος είναι ο Αλεξέι Μορντάσοφ

Θεωρείται ότι ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, ιδιοκτήτη της χαλυβουργίας Severstal. Ο Μορντάσοφ δεν κατέχει επίσημα το γιοτ, αλλά θεωρείται de facto ο ιδιοκτήτης του. Τα αρχεία του σκάφους δείχνουν ότι το γιοτ κατείχε το 2022 μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της συζύγου του.

Ο Μορντάσοφ εκτιμάται ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας, σύμφωνα με τον δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. To Bloomberg υπολογίζει την περιουσία του στα 29,4 δισ. δολάρια, ενώ το Forbes, το οποίο αναφέρει ότι η οικογένειά του έχει περιουσία ύψους 37 δισ. δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Μορντάσοφ βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων και αμερικανικές αρχές προσπαθούν να καταλάβουν το Nord εδώ και χρόνια.

Δεν είναι σαφές πώς το πλοίο έλαβε άδεια να πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν επιτίθεται σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο αμερικανικός στρατός μπλοκάρει επίσης το στενό, απωθώντας ιρανικά πλοία και οποιοδήποτε πλοίο αναχωρεί ή κατευθύνεται προς λιμάνια του Ιράν.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι στενοί σύμμαχοι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε στενές συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τη Δευτέρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για την διευθέτηση της σύγκρουσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στην Αγία Πετρούπολη.

Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ

Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες. Το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 187 πλοία είχαν διέλθει από την πλωτή οδό από τις 4 Μαρτίου. Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου 125 έως 140 πλοία διέσχιζαν το στενό καθημερινά.

Τα περισσότερα από αυτά τα πλοία ήταν εμπορικά πλοία ή δεξαμενόπλοια, γεγονός που καθιστά το Nord ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά σκάφη που προσέγγισαν την περιοχή.

