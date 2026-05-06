H Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης - Ενημέρωσε τους εργαζομένους της για το κλείσιμο της βάσης της

Σε οριστική απόφαση για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης από το Φθινόπωρο οδηγείται η Ryanair σύμφωνα με ενημέρωση στους εργαζομένους από τη διοίκηση της εταιρείας, που είναι και οι μόνοι που έχουν μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση. Το θέμα εξακολουθεί να απασχολεί τους τοπικούς φορείς που είχαν προγραμματισμένη σύσκεψη στις 14.30 το μεσημέρι στην ελληνική συμπρωτεύουσα θεωρώντας ότι θα υπάρξει πλήγμα στην πόλη από τον τουρισμό.

Μόλις πριν από λίγο η ιρλανδική αεροπορική έστειλε πρόσκληση για συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαίου, παρουσία του Chief Commercial Officer Jason McGuinness.

Πηγές από τη Fraport Greece που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου «Μακεδονία» ανέφεραν στο newmoney ότι μέχρι στιγμής καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει από την εταιρεία για το θέμα του κλεισίματος της βάσης. H Ryanair διατηρεί τρία αεροσκάφη στη βάση της στη Θεσσαλονίκη, και λόγω των υψηλών, όπως υποστηρίζει η ίδια, χρεώσεων προχωρά τώρα στην απόφαση του κλεισίματος από το φθινόπωρο του 2026, εν όψει της χειμερινής περιόδου. Η διατήρηση βάσης από μία αεροπορική εταιρεία σε ένα αεροδρόμιο σημαίνει στην πράξη ότι αυτό λειτουργεί ως επιχειρησιακό κέντρο αφού συνεπάγεται μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης αλλά και αυξημένες συνδέσεις. Το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται περικοπές στα απευθείας δρομολόγια χωρίς ακόμη να είναι σαφές ποιες θα είναι οι συνδέσεις του εξωτερικού που θα βγουν την ερχόμενη χειμερινή (χαμηλή) περίοδο από το κάδρο.

Πάντως, όπως ειπώθηκε στους εργαζομένους, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα ως προς τα δρομολόγια που θα διατηρήσει η μεγαλύτερη εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη για τη Θεσσαλονίκη χωρίς να αποκλείεται να επαναφέρει τη βάση της σε δεύτερο χρόνο με δεδομένο ότι η συμπρωτεύουσα και ο τουρισμός της βρίσκεται ήδη από πέρυσι σε ανοδική τροχιά.

Άλλωστε είναι γνωστή η τακτική της Ryanair να κλείνει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε περιόδους που θεωρεί η ίδια ότι άλλες αγορές στην Ευρώπη μπορεί να είναι πιο αποδοτικές και να επαναφέρει βάσεις της σε δεύτερο χρόνο, κάτι που έχει κάνει και στη χώρα μας σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι τα Χανιά και η Ρόδος.

Σημειώνεται ότι σήμερα για το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και νέα σύσκεψη με διευρυμένο χαρακτήρα των φορέων της πόλης, όπως έγινε και στην αρχή της εβδομάδας, όταν έγινε γνωστό το ενδεχόμενο του κλεισίματος της βάσης της αεροπορικής, με πρωτοβουλία του Δήμου. Στη σημερινή σύσκεψη, στόχος της οποίας είναι να υπάρξει μία ευρύτερη ενημέρωση και κοινή γραμμή όλων των φορέων έχουν κληθεί να συμμετάσχουν πέραν της Δημοτικής Αρχής Θεσσαλονίκης και οι εκπρόσωποι των όμορων Δήμων, τις Περιφέρειας, των Επιμελητηρίων της πόλης, της Ένωσης Ξενοδόχων και άλλοι.

