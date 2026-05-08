Ελλάδα: Σχέδιο για ολική απαγόρευση χρήσης των πατινιών στους κάτω των 18 - Τι μέτρα εξετάζονται

Υπενθυμίζεται ότι ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του με πατίνι την προηγούμενη εβδομάδα στην Ηλεία, ενώ μόλις χθες ένα 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά στον Ασπρόπυργο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για σχέδια απαγόρευσης των πατινιών σε ανηλίκους μίλησε ο έλληνας υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον ΣΚΑΪ.

Με την ερώτηση των παρουσιαστών για τα πατίνια, με δεδομένα τα δύο τελευταία τρομακτικά περιστατικά, ο υπουργός ανέφερε ότι πολύ πρόσφατα εξέφρασε την προσωπική του άποψη για πλήρη απαγόρευση, λέγοντας στη συνέχεια ότι «τελικώς, πρέπει να βρούμε τον τρόπο που όλα θα κινούνται με ασφάλεια».

Τα μέτρα που εξετάζονται για τα πατίνια

«Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας», ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του και συνέχισε με τις παραμέτρους και τα μέτρα που εξετάζονται.

«Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους.

Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει; Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα, πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση.

Το τρίτο είναι όταν κάνεις μια επιχείρηση, πρέπει να σέβεσαι το κοινωνικό σύνολο. Αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, δεκάδες ή εκατοντάδες πατίνια σε κεντρικούς δρόμους, αυτό πρέπει να τελειώνει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε, ακόμη, ότι η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους και έφερε το παράδειγμα του αυτοκινήτου για να θέσει και ένα ακόμη θέμα, αυτό του κόφτη ταχύτητας. «Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 χιλιόμετρα θέλει 15 μέτρα να σταματήσει. Σκεφτείτε ένα πατίνι. Άρα, πρέπει να μπουν κόφτες, ένα επιπλέον θέμα», υπογράμμισε.

«Οι δήμοι να βάλουν τάξη με τα παρατημένα πατίνια»

«Τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα και πρέπει και οι δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης, αλλά και, αν χρειάζεται, να περιορίσουν τον αριθμό των αδειών πατινιών, ώστε να μπορούν οι πόλεις να λειτουργήσουν σεβόμενοι τους πεζούς», επισήμανε ο υπουργός.

Πηγή: iefimerida.gr

