Συνάντηση Ακιντζί – Κυπριανού: Στο επίκεντρο το Κυπριακό και η έκδοση του νέου βιβλίου του τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ

Την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό είχαν σήμερα ο πρώην ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Μουσταφά Ακιντζί, και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, έγινε μια γενική ανασκόπηση των εξελίξεων στο εθνικό ζήτημα, ενώ ο κ. Κυπριανού ενημέρωσε τον κ. Ακιντζί για το νέο του βιβλίο, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούνιο.

Το βιβλίο πραγματεύεται τις πολιτικές εξελίξεις στο Κυπριακό από την περίοδο του Γλαύκου Κληρίδη μέχρι σήμερα. Όπως έγινε γνωστό, το έργο αναμένεται να μεταφραστεί και στην τουρκική γλώσσα, γεγονός για το οποίο ο κ. Ακιντζί εξέφρασε την ικανοποίησή του.