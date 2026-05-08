Παγκόσμια ανησυχία για τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο - Σε ποιες χώρες βρίσκονται οι επιβάτες υπό παρακολούθηση, ποιους ψάχνουν

Οι υγειονομικές Αρχές σε αρκετές χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν το ξέσπασμα του χανταϊού, μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ότι έχουν επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σύμφωνα με το CNN, τρία άτομα – ένα ζευγάρι από την Ολλανδία και ένας Γερμανός υπήκοος – έχουν πεθάνει από τότε που το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από την Αργεντινή τον προηγούμενο μήνα. Το πρώτο ύποπτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια, όπως ανέφερε στο CNN το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής. Ο άνδρας πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου.

Σε καραντίνα παραμένουν 146 άτομα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο -Το Σαββατοκύριακο φτάνει στα Κανάρια Νησιά

Στο μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες – μεταξύ αυτών 17 Αμερικανοί – παραμένουν επί του πλοίου υπό «αυστηρά προληπτικά μέτρα», όπως δήλωσε την Πέμπτη το Oceanwide Expeditions.

Τουλάχιστον 30 επιβάτες αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο νησί του Νότιου Ατλαντικού, Σεντ Ελένα, στα τέλη Απριλίου, και αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ευρώπη αυτήν την εβδομάδα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες προγραμματίζεται να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας αυτό το Σαββατοκύριακο, πριν επιστρέψουν στις αντίστοιχες χώρες τους.

Οι ισπανικές αρχές ανέφεραν στην τελευταία τους ενημέρωση ότι το πλοίο θα φτάσει στην Τενερίφη περίπου στις 12:00 τοπική ώρα (07:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) την Κυριακή.

Αρρώστησε ο γιατρός του πληρώματος

Μιλώντας στο CNN από το πλοίο που πλήττεται από τον ιό, ο Stephen Kornfeld – γιατρός που βρισκόταν σε διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο – περιέγραψε πώς αναγκάστηκε να επέμβει αφού αρρώστησε ο γιατρός του πληρώματος. «Μέσα σε 12 έως 24 ώρες έγινε σαφές ότι υπήρχαν αρκετά άτομα άρρωστα και ότι η κατάστασή τους χειροτέρευε. Και κάπως ανέλαβα το ρόλο του γιατρού του πλοίου», είπε στο CNN.

Ο Dr. Kornfeld, που πέρασε τις τελευταίες πέντε εβδομάδες στο πλοίο, δήλωσε ότι οι περισσότεροι επιβάτες είχαν ελάχιστη ή καθόλου επαφή με όσους εμφάνιζαν συμπτώματα. «Οι επιβάτες στο πλοίο έχουν τεθεί σε καραντίνα και απομόνωση για τρεις, τέσσερις εβδομάδες, οπότε αισθάνομαι αρκετά σίγουρος ότι οι περισσότεροι θα αποβιβαστούν σχετικά γρήγορα», είπε.

Ψάχνουν τους διασκορπισμένους επιβάτες

Η κατάσταση έχει τραβήξει τη διεθνή προσοχή, καθώς κάποιοι επιβάτες είχαν αποβιβαστεί και διασκορπιστεί σε πολλές χώρες πριν γίνει πλήρως κατανοητό το ξέσπασμα, οδηγώντας ορισμένους να κάνουν συγκρίσεις με τις πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19.

Η Oceanwide ανέφερε την Πέμπτη ότι εργάζεται για να «καταγράψει λεπτομερώς όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επιβιβάστηκαν και αποβιβάστηκαν σε διάφορες στάσεις του MV Hondius από τις 20 Μαρτίου», εν μέσω ανησυχίας για τη διεθνή εξάπλωση του ιού.

ΠΟΥ: Δεν αναμένουμε μεγάλη πανδημία τύπου COVID-19

Ο ΠΟΥ ανέφερε την Πέμπτη ότι, παρόλο που αναμένει την εμφάνιση περισσότερων κρουσμάτων, δεν αναμένει μεγάλη επιδημία παρόμοια με τον Covid και τόνισε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για κίνδυνο ευρείας μετάδοσης.

Το ξέσπασμα συνδέεται με τη σπάνια, αλλά δυνητικά σοβαρή, ανθρώπινη μορφή του hantavirus Andes, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ξεκίνησε το ξέσπασμα. Ο ΠΟΥ εργάζεται με την υπόθεση ότι το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε μολύνθηκε εκτός πλοίου, πιθανώς κατά την επίσκεψή του στην Αργεντινή πριν από την επιβίβαση στην κρουαζιέρα.

Πού ταξίδεψαν τα πρώτα δύο κρούσματα

Τα πρώτα δύο κρούσματα «ταξίδεψαν στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών, που περιλάμβανε επισκέψεις σε περιοχές όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που φέρει τον ιό», δήλωσε ο Ghebreyesus την Πέμπτη.

Καθώς ο χανταϊός συνήθως έχει περίοδο επώασης από μία έως έξι εβδομάδες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, είναι πιθανό να αρρώστησαν κάποιο διάστημα μετά τη μόλυνση, σύμφωνα με τους υγειονομικούς.

Αναζητώντας την πηγή μόλυνσης -Το ταξίδι του ζευγαριού

Η Αργεντινή ανασυνθέτει τώρα τη διαδρομή που ακολούθησε το ζευγάρι πριν επιβιβαστεί στο MV Hondius στην Ουσουάια την 1η Απριλίου, για να εντοπίσει την πηγή της μόλυνσης.

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα που να συνδέονται με το ξέσπασμα στην κρουαζιέρα στην Αργεντινή. Επίσης, δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού στην Ουσουάια τις τελευταίες δεκαετίες.

Ωστόσο, ο ιός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της χώρας και οι Αργεντινές αρχές διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι, που έφτασε στην Αργεντινή στις 27 Νοεμβρίου, διέσχισε αρκετές φορές τα σύνορα με τη Χιλή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο.

Στις 31 Ιανουαρίου, το ζευγάρι ξαναμπήκε στην Αργεντινή από τη Χιλή μέσω της επαρχίας Νεουκέν στην περιοχή του Νότου και επισκέφθηκε επίσης τη Μισιόνες στη βορειοανατολική Αργεντινή. Και οι δύο περιοχές έχουν στο παρελθόν αναγνωριστεί από τον ΠΟΥ ως περιοχές όπου ο hantavirus είναι ενδημικός.

Στις 13 Μαρτίου, το ζευγάρι έφυγε από την Αργεντινή για την Ουρουγουάη με χερσαία μεταφορά, πριν επιστρέψει στις 27 Μαρτίου για να ταξιδέψει στην Ουσουάια, από όπου ξεκίνησε η κρουαζιέρα στις 1 Απριλίου.

Τρωκτικά προς εξέταση

Το υπουργείο ανέφερε ότι τεχνικές ομάδες θα ταξιδέψουν στην Ουσουάια για να παγιδεύσουν και να εξετάσουν τρωκτικά σε περιοχές που συνδέονται με τη διαδρομή του ζευγαριού, ως μέρος της έρευνας.

Η Αργεντινή, που ανακοίνωσε πέρυσι την απόσυρσή της από τον ΠΟΥ, θα στείλει βιολογικό υλικό και εργαστηριακούς αντιδραστήρες στην Ισπανία, τη Σενεγάλη, τη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο για να υποστηρίξει τη διάγνωση και τη μελέτη των κρουσμάτων.

Ο ΠΟΥ ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι «συνεργάζεται με τις αρμό

Παγκόσμια παρακολούθηση των επιβατών της κρουαζιέρας

Η υπόθεση έκθεσης στον ιό «hantavirus» από επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου εξελίσσεται διεθνώς, με πολλές χώρες να παρακολουθούν ή να θεραπεύουν πιθανά περιστατικά.

Ολλανδία

Τρεις επιβάτες που εκκενώθηκαν από το πλοίο έχουν φτάσει στην Ολλανδία για θεραπεία:

Βρετανός υπήκοος

Γερμανός 65 ετών

Ολλανδός μέλος πληρώματος 41 ετών

Δύο από αυτούς βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο τρίτος δεν εμφανίζει προς το παρόν συμπτώματα αλλά λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Επιπλέον, μια αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε επαφή με μία Ολλανδή 69 ετών που πέθανε στη Νότια Αφρική βρίσκεται υπό παρακολούθηση για τον ιό Andes. Το αποτέλεσμα της εξέτασής της αναμένεται σύντομα.

Νότια Αφρική

Ένας Βρετανός επιβάτης που αρρώστησε στο πλοίο στις 27 Απριλίου νοσηλεύεται σε ιδιωτική μονάδα εντατικής θεραπείας στη Γιοχάνεσμπουργκ. Είναι το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus, με την κατάσταση του να βελτιώνεται.

Ελβετία

Ένας επιβάτης που επέστρεψε στην Ελβετία μετά την κρουαζιέρα βρέθηκε θετικός και λαμβάνει θεραπεία στη Ζυρίχη.

Ηνωμένο Βασίλειο

Δύο Βρετανοί επιβάτες που αποβιβάστηκαν στις 24 Απριλίου βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση ως προληπτικό μέτρο. Γίνεται ιχνηλάτηση επαφών για τουλάχιστον επτά ακόμα επιβάτες που αποβιβάστηκαν εκείνη την ημέρα.

Ηνωμένες Πολιτείες

Βιρτζίνια: Ένας επιβάτης υπό παρακολούθηση, σε καλή κατάσταση. Ίσως εντοπιστούν λιγότεροι από 5 ακόμα πιθανά εκτεθειμένοι.

Τέξας: Δύο επιβάτες παρακολουθούνται, χωρίς συμπτώματα.

Γεωργία: Δύο άτομα υπό παρακολούθηση, ασυμπτωματικά.

Αριζόνα: Ένα άτομο παρακολουθείται, χωρίς συμπτώματα.

Καλιφόρνια: Παρακολουθείται αριθμός ατόμων, χωρίς αναφορές ασθενείας.

Σιγκαπούρη

Δύο άνδρες, 60 ετών και πάνω, βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Ο ένας έχει ήπια συμπτώματα (συνάχι), ενώ ο άλλος είναι ασυμπτωματικός.

Καναδάς

Τρία άτομα βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση (δύο στο Οντάριο, ένα στο Κεμπέκ). Ένα άτομο δεν ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο, αλλά βρισκόταν στην ίδια πτήση με δύο επιβάτες.

Γαλλία

Οκτώ Γάλλοι πολίτες, που δεν ταξίδεψαν με το κρουαζιερόπλοιο αλλά ήταν σε πτήση με επιβεβαιωμένο κρούσμα στις 25 Απριλίου (Σεντ Ελένα - Γιοχάνεσμπουργκ), παρακολουθούνται. Ένας εμφανίζει ήπια συμπτώματα και υποβάλλεται σε εξέταση, ενώ εφαρμόζονται μέτρα απομόνωσης.

