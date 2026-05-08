Ομηρία σε τράπεζα στη δυτική Γερμανία: Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις - Οι πρώτες πληροφορίες

Συναγερμός έχει σημάνει σε τράπεζα της πόλης Σίντσιγκ στη δυτική Γερμανία καθώς είναι σε εξέλιξη περιστατικό ομηρίας, μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η τράπεζα έχει αποκλειστεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας πλησίασε έναν υπάλληλο έξω από την τράπεζα, τον απείλησε και τον ανάγκασε να μπει μέσα. Αυτή τη στιγμή, οι Αρχές θεωρούν πως βρίσκονται στον χώρο του θησαυροφυλακίου.

Eκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως: «Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας όμηρος είναι ο οδηγός χρηματαποστολής. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που είναι αποκλεισμένη».

