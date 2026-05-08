ΥΠΟΙΚ: Πολιτική συμφωνία για διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), κατά τη συνεδρίασή του στις 5 Μαΐου 2026, κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί πρότασης για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, που αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κυπριακή Δημοκρατία έθεσε ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση του φακέλου για την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στο ΦΠΑ, και προς αυτή την κατεύθυνση στήριξε ενεργά τις εργασίες που οδήγησαν στην επίτευξη της συμφωνίας μέσω ενεργών διαβουλεύσεων με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η επίτευξη ευρείας σύγκλισης και συμφωνίας.

Η υπό αναφορά τροποποίηση ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών και στην ενίσχυση της πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε δεδομένα ΦΠΑ σε ενωσιακό επίπεδο.

Στόχος της παρέμβασης αυτής, αναφέρεται, είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής απάτης στο ΦΠΑ, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικές απώλειες δημοσίων εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέρχονται σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα €128 δις., καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών.

Τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν τη διατύπωση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τυπική έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο, πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έναρξη ισχύος του.

Η συμφωνία συνιστά ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζεται, καθώς αναδεικνύει την ικανότητα για διαχείριση σύνθετων, κρίσιμων και ευαίσθητων νομοθετικών φακέλων με ουσιαστικό ευρωπαϊκό αντίκτυπο για όλα τα Κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ενισχύει την εικόνα της Κυπριακής Προεδρίας ως αξιόπιστου και αποτελεσματικού έντιμου διαμεσολαβητή, με απτά αποτελέσματα προς όφελος της Ένωσης και των Κρατών μελών.