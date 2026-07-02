Συγκινεί ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, θύματος της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Ελλάδα η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου η 72χρονη Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα. Λίγες ώρες μετά τον θάνατό της, ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, την αποχαιρέτησε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποχαιρετώ τη γυναίκα μου Βάγια για τη χώρα των αγγέλων», έγραψε, χαρακτηρίζοντάς την «μια ηρωίδα της ζωής, αγαπητή από όλους, έναν άνθρωπο της προσφοράς». Με λόγια γεμάτα συγκίνηση αναφέρθηκε και στην κόρη τους, Νικολέτα, που έφυγε από τη ζωή το 2021, γράφοντας πως η Βάγια «πήγε να τη βρει».

Ο ίδιος τόνισε πως, παρά το βαρύ πλήγμα, θα σταθεί δυνατός μαζί με την κόρη τους, Αφροδίτη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Σοκ από τις εμπρηστικές επιθέσεις

Η είδηση των εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ, τα ξημερώματα της Τετάρτης έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο και έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, και είχαν στόχο κατοικίες γνωστών προσώπων. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για την οικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πρώην υποψήφιας με τη ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.

Η 72χρονη Βάγια Νέστορα μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο, δίνοντας μάχη για ώρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και παρακολουθείται στην Πνευμονολογική Κλινική.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες, οι οποίοι είναι τουλάχιστον τρεις αλλά ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, χωρίς να έχει ταυτοποιηθεί κάποιος δράστης. Οι συνάδελφοι θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται και τα τρία άτομα. Ο εμπρηστικός μηχανισμός είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις, θεωρούν ότι είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι» δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Κατά πληροφορίες, σύμφωνα με το υλικό που έχει συλλέξει η Αντιτρομοκρατική, δύο από αυτούς επέβαιναν στην πρώτη μοτοσικλέτα και τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένα ακόμη άτομο σε δεύτερη μηχανή φέρεται να είχε ρόλο υποστήριξης, ως «τσιλιαδόρος».

Τα 3 άτομα που καταζητούνται αποτελούσαν τον επιχειρησιακό «πυρήνα» πίσω από τις εμπρηστικές επιθέσεις, που στοίχησαν τη ζωή στην 72χρονη γυναίκα.

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες προέρχονται από αντιεξουσιαστικό κύκλο και ενδεχομένως να κινούνται γύρω από τους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και δεν αποκλείουν να έχουν πιθανή εμπλοκή σε καταλήψεις και ακτιβιστικές δράσεις.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Την υπόθεση χειρίζεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και στο πλαίσιο των ερευνών συλλέγεται και αξιολογείται υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ εξετάζονται οι κινήσεις ατόμων και οχημάτων στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις (έγιναν σε διάστημα 17 λεπτών).

Παράλληλα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται ευρήματα που περισυνελέγησαν, με στόχο την εξαγωγή στοιχείων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Επίσης εξετάζεται τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις, χωρίς -μέχρι στιγμής- να έχουν ανακοινωθεί επίσημα συμπεράσματα.

Πηγή: iefimerida.gr -