Σαουδαραβική εφημερίδα: Ανησυχία σε Αθήνα και Λευκωσία για τη νέα αμυντική συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας

Στον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει στις στρατηγικές σχέσεις της Αιγύπτου με την Κύπρο και την Ελλάδα η προσέγγιση Καΐρου και Άγκυρας, η οποία επεκτείνεται πλέον στους τομείς της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας, αναφέρεται σε δημοσίευμά της η μεγάλη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο.

Σε ανταπόκριση από το Κάιρο, η σαουδαραβική εφημερίδα επισημαίνει ότι η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή στην Αθήνα και τη Λευκωσία, λόγω των συνεχιζόμενων διαφορών τους με την Τουρκία για το Κυπριακό, τις θαλάσσιες ζώνες και τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Αιγύπτιοι αναλυτές που μίλησαν στην εφημερίδα αναγνώρισαν ότι η προσπάθεια του Καΐρου να διατηρήσει ισορροπίες στις σχέσεις του με τις τρεις χώρες δεν είναι εύκολη.

Τόνισαν, ωστόσο, ότι η αιγυπτοτουρκική προσέγγιση δεν στρέφεται εναντίον της Κύπρου ή της Ελλάδας και ότι, υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντά τους.

Η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα, εξηγεί η Asharq Al-Awsat, διατηρούν από το 2014 θεσμοθετημένη τριμερή στρατηγική συνεργασία. Η εφημερίδα αναφέρεται στις δέκα Συνόδους Κορυφής που έχουν πραγματοποιηθεί, με την τελευταία να φιλοξείται στο Κάιρο τον Ιανουάριο του 2025.

Πρόσφατα, προσθέτει, πραγματοποιήθηκαν επίσης στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών, με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, να κάνει λόγο για «πρότυπο συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης», υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των σχέσεων του Καΐρου με τη Λευκωσία και την Αθήνα.

Η εφημερίδα εξηγεί ότι ορόσημο στην προσέγγιση Αιγύπτου και Τουρκίας αποτέλεσε η υπογραφή επιστολής προθέσεων για αμυντική συνεργασία, κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Άμυνας, Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, στην Άγκυρα.

Ο πρώην πρέσβης του Καΐρου στην Άγκυρα, Ράχα Αχμέντ Χασάν, σημείωσε ότι η Αίγυπτος επιμένει πως οι διαφορές μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η Αίγυπτος, σε αντίθεση με την Τουρκία, έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

KYΠΕ