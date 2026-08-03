Σύμη: Καλά στην υγεία τους οι 7 διασωθέντες, που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον ένα αγνοούμενο

Καλά στην υγεία τους είναι οι επτά άνθρωποι που διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή της Σύμης, μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Παράλληλα, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον εντοπισμό του ενός αγνοουμένου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, οι επτά διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σύμης, όπου εξετάστηκαν από τους γιατρούς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και, για τον λόγο αυτό, δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στη Ρόδο.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοουμένου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα περιπολικό ανοικτής θαλάσσης (ΠΑΘ), ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε διαρκή κινητοποίηση, με στόχο τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό του αγνοουμένου, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται με τη συνδρομή όλων των διαθέσιμων μέσων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ