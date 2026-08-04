Άνοιξε πυρ και το ΑΛΜΑ κατά Χριστοδουλίδη: «Επέστρεψε στο 2008 αντί να λογοδοτήσει» - Τα 5 «γιατί» για ενεργειακό

Πυρά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη εξαπολύει το Κίνημα ΑΛΜΑ - Πολίτες για την Κύπρο, με αφορμή τις αναφορές του στη χθεσινή συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 για το ενεργειακό και το υψηλό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος απέδωσε τις ευθύνες για την κατάσταση στον τομέα της ενέργειας στις προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς, όπως σημειώνει, να αναφερθεί στις ενέργειες της δικής του κυβέρνησης κατά τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια.

Τα σημεία της κριτικής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΑΛΜΑ υποστηρίζει ότι ο Πρόεδρος δεν απάντησε:

-γιατί χρειάστηκαν, όπως αναφέρει, τρεισήμισι χρόνια για να προχωρήσει η κεντρική αποθήκευση ενέργειας, ενώ σήμερα αναγνωρίζεται η σημασία της,

-γιατί συνεχίστηκε η αδειοδότηση εμπορικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας χωρίς υποχρέωση αποθήκευσης,

-γιατί εφαρμόστηκε το Μοντέλο Στόχου χωρίς να αντιμετωπιστούν, κατά το Κίνημα, οι στρεβλώσεις που έχουν επισημανθεί,

-γιατί η κυβέρνηση απέρριψε, σύμφωνα με το Άλμα, το 2025 την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των ΑΠΕ,

-και γιατί δεν έγινε αναφορά στο έργο του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, για το οποίο το Κίνημα κάνει λόγο για «τεράστιο σκάνδαλο».

«Οι πολίτες ζητούν λύσεις»

Το ΑΛΜΑ αναφέρει ακόμη ότι, αντί να λογοδοτήσει για τη διακυβέρνησή του, ο Πρόεδρος «επέστρεψε ξανά στο 2008».

Καταλήγοντας, το Κίνημα υποστηρίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν ζητούν «άλλες δικαιολογίες», αλλά χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενεργειακή επάρκεια και, όπως αναφέρει, «ένα σοβαρό ενεργειακό σχέδιο».