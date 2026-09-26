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Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 βόρεια της Μυκόνου

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Φωτογραφία: INTIME NEWS

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης και ψύξης του φορτηγού πλοίου, το οποίο παρουσίασε ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε χώρο στάθμευσης οχημάτων του φορτηγού πλοίου Blue Carrier 2, βόρεια της Μυκόνου, και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε περισσότερους χώρους του πλοίου.

Η επέκταση της φωτιάς οδήγησε στην απόφαση εγκατάλειψης του πλοίου από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση, άμεση προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η διαμόρφωση ασφαλών συνθηκών για την είσοδο εξειδικευμένης ομάδας στο εσωτερικό του.

Το πλοίο έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά, λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν για την ελεγχόμενη ψύξη των ελασμάτων και τη μείωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό του.

Το επόμενο στάδιο της επιχείρησης προβλέπει την απάντληση των υδάτων, ώστε να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Ακολούθως, εξειδικευμένη ομάδα ανάκτησης αναμένεται να ελέγξει το εσωτερικό του, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε και επεκτάθηκε η πυρκαγιά και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Η επιχείρηση κατάσβεσης και ψύξης συνεχίζεται σήμερα, με το ναυαγοσωστικό-ρυμουλκό Aigaion Pelagos να έχει κεντρικό ρόλο. Το σκάφος έφτασε στην περιοχή το απόγευμα της Παρασκευής και συμμετέχει στις συνεχείς ρίψεις νερού.

Εφόσον η πυρκαγιά κατασβεστεί πλήρως και το πλοίο κριθεί ασφαλές για μετακίνηση, εξετάζεται η ρυμούλκησή του σε λιμάνι. Το λιμάνι θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, το Λιμενικό Σώμα και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι 29 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, εγκατέλειψαν εγκαίρως το πλοίο και μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι της Τήνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το Blue Carrier 2 εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς - Σύρος - Βαθύ - Κως - Ρόδος - Κως - Πειραιάς, μεταφέροντας 166 φορτηγά οχήματα και 29 επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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