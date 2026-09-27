Έκρηξη στην Πλάκα: Στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου «κλειδώνουν» οι έρευνες για την τραγωδία

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης και της κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων αρχών. Ενδεχομένως τη Δευτέρα, αναμένεται να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σορών.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της τραγωδίας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Για τρίτη ημέρα, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, αποτελούμενο από δέκα εξειδικευμένα στελέχη, πραγματοποιεί αυτοψίες και λεπτομερείς ελέγχους, συλλέγοντας και αξιολογώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διακρίβωση των συνθηκών.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Τα υλικά μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, όπου εξετάζονται από εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ και πραγματογνώμονες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η έκρηξη ενδέχεται να σημειώθηκε εκεί.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, όλα τα στοιχεία πρέπει να τεκμηριωθούν προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ εξετάζουν την αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτιρίου.

Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ