Δύο έρευνες για την τραγωδία σε Κάβο Γκρέκο

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο έρευνες σε σχέση με τη θαλάσσια τραγωδία στις 29 του περασμένου Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κόννου – Κάβο Γκρέκο στον Πρωταρά.

Όπως ενημερώθηκε αρμοδίως ο «Π» από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, για όσα έλαβαν χώρα στις 29 Αυγούστου, διεξάγονται δύο έρευνες. «Η διερεύνηση του ατυχήματος για το ακτοπλοϊκό σκάφος διενεργείται από την Υπηρεσία Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ενώ η διερεύνηση για το σκάφος αναψυχής διενεργείται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Η διερεύνηση και των δύο ατυχημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, θα συνταχθεί ξεχωριστή έκθεση διερεύνησης ναυτικού ατυχήματος για κάθε ένα από τα σκάφη».

Σε σχέση με τις προωθούμενες νομοθετικές αλλαγές για κάλυψη των κενών που αναδείχθηκαν, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, έπειτα από σχετική ερώτηση του «Π», ανέφερε: «Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2026, αποφάσισε όπως, μέχρι το θέμα της απαγόρευσης απόπλου πλοίων/σκαφών από την επικράτεια της Δημοκρατίας και/ή τη μετακίνησή τους σε ασφαλή καταφύγιο ή λιμάνι, όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιλυθεί οριστικά στην υπό επεξεργασία νομοθεσία για την ίδρυση της Υπηρεσίας Ακτοφυλακής της Δημοκρατίας, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ετοιμάσει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τροποποιητικό νομοσχέδιο υφιστάμενης νομοθεσίας ή προσχέδιο κανονισμών δυνάμει υφιστάμενης νομοθεσίας. Προς τούτο, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επεξεργάζεται σχετικό προσχέδιο κανονισμών προς έκδοση δυνάμει των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2012».

Σε ό,τι αφορά τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των κανονισμών, το Υφυπουργείο σημειώνει ότι: «οι εν λόγω κανονισμοί βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης σε συνεργασία με τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου τομέα. Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του πιο πάνω αναφερόμενου προσχεδίου κανονισμών, σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες Αρχές, και τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση το συντομότερο δυνατόν».

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Αυγούστου, δύο σκάφη βυθίστηκαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ενώ άλλα πρόσωπα που επέβαιναν τραυματίστηκαν αλλά διασώθηκαν.

Επιτροπή για αγκυροβόλια

Στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθούνται είναι η σύσταση επιτροπής για τα αγκυροβόλια, υπό την προεδρία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, με μέλη όλες τις σχετικές κρατικές και άλλες υπηρεσίες, η οποία θα εξετάσει συνολικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τους όρους παραμονής των σκαφών, καθώς και την περισυλλογή και ορθή διαχείριση αποβλήτων, με στόχο τον ενιαίο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα με σαφείς αρμοδιότητες. Σύμφωνα με το υφυπουργείο, η επιτροπή θα εξετάζει συνολικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τους όρους παραμονής των σκαφών, καθώς και την περισυλλογή και ορθή διαχείριση αποβλήτων, με στόχο τον ενιαίο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Σημειώνεται ότι οι εργασίες της επιτροπής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και είναι ανεξάρτητες από τους υπό διαμόρφωση κανονισμούς για την απαγόρευση απόπλου σκαφών.