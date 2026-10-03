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ΑΚΕΛ: «Ανεπαρκή τα μέτρα για την ακρίβεια» – Ζητά ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το ΑΚΕΛ ζητά ουσιαστική στήριξη για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, προτείνοντας σειρά μέτρων για το κόστος ζωής.

Το ΑΚΕΛ χαρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός στην Κύπρο αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο από το 0% στο 5,2%.

Σύμφωνα με το κόμμα, οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αφήνουν εκτός μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ενώ το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, των καυσίμων και της θέρμανσης συνεχίζει να επιβαρύνει τα οικογενειακά εισοδήματα.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι, όταν οι πολίτες μετρούν κάθε ευρώ για να καλύψουν τις ανάγκες του μήνα, δεν αρκούν μέτρα περιορισμένης εμβέλειας. Όπως σημειώνει, απαιτείται ουσιαστική στήριξη, με προτεραιότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει:

  • Επίδομα μετακίνησης.
  • Παγκύπρια στήριξη για τη θέρμανση.
  • Μείωση στις άδειες κυκλοφορίας.
  • Μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικά μέτρα, αλλά με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα επιστρέφει στην κοινωνία τα επιπλέον έσοδα που εισπράττει το κράτος λόγω της ακρίβειας.

«Χρειάζεται στήριξη που να φαίνεται πραγματικά στην τσέπη του κόσμου», καταλήγει το ΑΚΕΛ.

 

#ΑΚΕΛ

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