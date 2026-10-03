Η πολιτιστική Πάφος της Αγγλοκρατίας στο επίκεντρο του νέου βιβλίου της Δρ Στέλλας Σιέπη

Μια σημαντική σελίδα της πολιτιστικής και πνευματικής ιστορίας της Πάφου αναδείχθηκε μέσα από την παρουσίαση του βιβλίου της Δρ Στέλλας Σιέπη, με τίτλο «Η Πολιτιστική κίνηση στην Πάφο κατά την Αγγλοκρατία (1878–1959)», που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία από το Πετρίδειο Ίδρυμα. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η εκδήλωση αποτέλεσε μια ουσιαστική συνάντηση ιστορίας, έρευνας και πολιτισμού, καθώς μέσα από τις παρεμβάσεις των ομιλητών παρουσιάστηκε η πολυετής ερευνητική προσπάθεια της συγγραφέως, αλλά και η σημασία της καταγραφής μιας περιόδου κατά την οποία, παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, η Πάφος ανέπτυξε αξιόλογη πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Το βιβλίο, το οποίο προέκυψε από τη διδακτορική έρευνα της Δρ Σιέπη, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία, καθώς, όπως ανέφερε και η ίδια, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μια συνολική μελέτη για την πολιτιστική και πνευματική κίνηση της Πάφου κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε ενώπιον πλήθους προσκεκλημένων και φίλων της ιστορίας και του πολιτισμού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη σημασία της μελέτης, αλλά και να ακούσουν από τη συγγραφέα την προσωπική της διαδρομή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Πετριδείου Ιδρύματος, Μιχάλης Μαραθεύτης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο εκδότης Ηλίας Επιφανείου, οι εκδόσεις του οποίου ανέλαβαν την έκδοση του βιβλίου.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο ακαδημαϊκός, ιστορικός και συγγραφέας Δρ Γιώργος Γεωργής, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο και στη σημασία της ερευνητικής προσπάθειας της Δρ Σιέπη, αναδεικνύοντας τη συμβολή της στην ιστοριογραφία της Πάφου. Στο πλαίσιο της παρουσίασης αναγνώστηκε επίσης η βιβλιοκριτική του διακεκριμένου φιλολόγου και συγγραφέα Γιώργου Χατζηκωστή, ο οποίος προσέγγισε το βιβλίο από την πλευρά του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και της συμβολής του στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ανάγνωση επιλεγμένων αποσπασμάτων από το βιβλίο από τον Λέκτορα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Κυριάκο Ιακωβίδη. Μέσα από τα αποσπάσματα αυτά το κοινό είχε την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στο ίδιο το περιεχόμενο του βιβλίου και να γνωρίσει χαρακτηριστικές πτυχές της πολιτιστικής ζωής που αναπτύχθηκε στην Πάφο κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας.

Τον κύκλο των παρουσιάσεων έκλεισε η ίδια η συγγραφέας, Δρ Στέλλα Σιέπη, η οποία στην αντιφώνησή της μίλησε για την προσωπική και επιστημονική διαδρομή που οδήγησε στη δημιουργία του βιβλίου, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του. Η Δρ Σιέπη χαρακτήρισε την παρουσίαση όχι απλώς ως την παρουσίαση ενός βιβλίου, αλλά ως την ολοκλήρωση ενός «μακρού, απαιτητικού και συναρπαστικού ταξιδιού», το οποίο ξεκίνησε ως διδακτορική διατριβή και πλέον, όπως σημείωσε, παίρνει τη δική του θέση στην κυπριακή ιστοριογραφία.

Όπως εξήγησε, η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από τη διαπίστωση ότι υπήρχε ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία αναφορικά με την πολιτιστική και πνευματική κίνηση στην Πάφο κατά την Αγγλοκρατία. Η απουσία μιας συνολικής μελέτης αποτέλεσε, σύμφωνα με την ίδια, το βασικό κίνητρο για την επιλογή του αντικειμένου. Στόχος της, όπως ανέφερε, δεν ήταν μόνο η επιστημονική καταγραφή του παρελθόντος, αλλά και η δημιουργία ενός έργου που θα μπορεί να λειτουργήσει ως χρήσιμο εργαλείο για τους επόμενους ερευνητές και μελετητές, αλλά και ως πηγή γνώσης για τη νεότερη γενιά. Η συγγραφέας υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη οι νεότεροι να γνωρίσουν την ιστορία της Πάφου και των ανθρώπων της, μιας επαρχίας η οποία, παρά την αρχική της απομόνωση, τις αντιξοότητες και τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής, κατόρθωσε να αναπτύξει μια αξιοσημείωτη πολιτιστική και πνευματική πορεία. Για τη Δρ Σιέπη, η ολοκλήρωση της έρευνας και η έκδοση του βιβλίου σηματοδοτούν ακριβώς αυτή την προσπάθεια: να παραδοθεί στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στην ίδια την πόλη της Πάφου, ένα ολοκληρωμένο έργο που καταγράφει ανθρώπους, δράσεις και πτυχές μιας περιόδου της τοπικής ιστορίας που δεν είχαν μέχρι σήμερα μελετηθεί συνολικά. Η ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της συγγραφέως στους ανθρώπους που, όπως είπε, αποτέλεσαν «σταθμούς» στη μακρά αυτή διαδρομή. Ξεχωριστή θέση στις ευχαριστίες της είχε ο επιβλέπων καθηγητής της, ιστορικός και συγγραφέας Δρ Γιώργος Γεωργής, στον οποίο εξέφρασε την απέραντη ευγνωμοσύνη της για την επιστημονική καθοδήγηση, την ενθάρρυνση και την πίστη στις δυνατότητές της καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας. Η Δρ Σιέπη ευχαρίστησε επίσης τον ιστορικό και συγγραφέα Κυριάκο Ιακωβίδη, Λέκτορα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, για την κριτική του ματιά, τις επισημάνσεις και τη σταθερή υποστήριξή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μέσα από τη συνεργασία με τους δύο ιστορικούς έμαθε όχι μόνο πώς να ερευνά το παρελθόν, αλλά και πώς να σέβεται την ιστορική αλήθεια. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά της στο Πετρίδειο Ίδρυμα, το οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό συμπαραστάτη στην έκδοση του βιβλίου. Η συμβολή του Ιδρύματος, όπως σημείωσε, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της διαχρονικής προσφοράς του στα γράμματα και τον πολιτισμό της Πάφου. Η συγγραφέας υπογράμμισε ότι σε μια εποχή κατά την οποία η ιστορική έρευνα χρειάζεται σταθερούς υποστηρικτές, το Πετρίδειο Ίδρυμα εξακολουθεί να στηρίζει τους ανθρώπους της επιστήμης και να κρατά ζωντανή την πνευματική παρακαταθήκη των ιδρυτών του.

Θερμές ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στις Εκδόσεις Ηλία Επιφανείου, σημειώνοντας τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την αισθητική αρτιότητα με την οποία αγκάλιασαν το έργο και συνέβαλαν ώστε μια ακαδημαϊκή μελέτη να μετατραπεί σε ένα καλαίσθητο και προσβάσιμο βιβλίο. Ευχαρίστησε ακόμη την Ελένη Ιωάννου για τη φιλολογική επιμέλεια και τον αδελφό της Γιάννη Σιέπη για τη φιλοτέχνηση του εξωφύλλου. Με ιδιαίτερη αναφορά μίλησε για τον Γιώργο Χατζηκωστή, ευχαριστώντας τον για την κριτική του προσέγγιση και για τον χρόνο που αφιέρωσε στη μελέτη και ανάλυση του βιβλίου. Η Δρ Σιέπη ευχαρίστησε επίσης τον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, για την παρουσία και τον χαιρετισμό του, σημειώνοντας ότι το μήνυμα του Δήμου αντανακλά τη διαχρονική στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στα γράμματα, την έρευνα και τον πολιτισμό.

Το πιο προσωπικό μέρος της αντιφώνησής της ήταν αφιερωμένο στην οικογένεια και στους φίλους της. Η συγγραφέας αναφέρθηκε στον σύζυγό της Ντίνο και στα παιδιά της Άνθη και Εμμέλεια, υπογραμμίζοντας ότι ήταν οι άνθρωποι που βίωσαν μαζί της την καθημερινή αγωνία της συγγραφής, τις αμέτρητες ώρες απουσίας και σιωπής και τις απαιτήσεις ενός μακρού ακαδημαϊκού εγχειρήματος. Με λόγια ιδιαίτερα φορτισμένα συναισθηματικά, η Δρ Σιέπη σημείωσε ότι η αγάπη, η υπομονή και η στήριξή τους αποτέλεσαν τη δύναμη που την κράτησε όρθια στις δύσκολες στιγμές αυτού του «ακαδημαϊκού μαραθωνίου». Κλείνοντας την αντιφώνησή της, ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην παρουσίαση, το Πετρίδειο Ίδρυμα για τη διοργάνωση και τον δημοσιογράφο Μάριο Ιγνατίου για τον συντονισμό της εκδήλωσης. Η ευχή της, όπως την εξέφρασε, είναι το βιβλίο να αποτελέσει όχι μόνο ένα χρήσιμο εργαλείο γνώσης και αυτογνωσίας, αλλά και μια μικρή οφειλή στους ανθρώπους εκείνους που, σε δύσκολους καιρούς, κράτησαν ζωντανή την πνευματική φλόγα της Πάφου.

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, κατά την οποία η Δρ Σιέπη απάντησε σε ερωτήσεις και ανέπτυξε περαιτέρω πτυχές της έρευνάς της, καθώς και στοιχεία που αφορούν την κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή της Πάφου κατά την περίοδο που εξετάζει το βιβλίο. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος Μάριος Ιγνατίου, ο οποίος συνέδεσε τις επιμέρους ενότητες και τις παρεμβάσεις των ομιλητών. Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα με κοκτέιλ, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη συγγραφέα και τους ομιλητές και να συνεχίσουν την ανταλλαγή απόψεων γύρω από το βιβλίο, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Πάφου.

Η παρουσίαση του βιβλίου της Δρ Στέλλας Σιέπη ανέδειξε, τελικά, κάτι περισσότερο από μια νέα ιστορική έκδοση. Ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστεί η έρευνα και η καταγραφή της τοπικής ιστορίας και να διασωθούν οι λιγότερο γνωστές πτυχές της κοινωνικής και πολιτιστικής διαδρομής της Πάφου. Γιατί μέσα από την καταγραφή της ιστορίας μιας πόλης και των ανθρώπων της δεν διατηρείται απλώς το παρελθόν δημιουργείται μια γέφυρα γνώσης προς τις επόμενες γενιές.