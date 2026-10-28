LIVE: Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη - Πρεμιέρα για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Την παρέλαση για την εθνική επέτειο, στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρακολουθούν από την εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός 'Αμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Στις 10.15 ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Ανώτατης Στρατιωτικής Ηπείρου-Μακεδονίας και στις 11.00 άρχισε η παρέλαση. Φέτος, για πρώτη φορά, τα στρατιωτικά τμήματα θα προηγηθούν των πολιτικών.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα νέα οπλικά συστήματα που κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην παρέλαση, ανάμεσά τους και μέσα αεράμυνας που αποτελούν μέρος της πολυεπίπεδης «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία διαθέτουν τεχνολογίες εντοπισμού, ηλεκτρονικών παρεμβολών και πυραυλικής αναχαίτισης.

Στην παρέλαση παρουσιάζονται επίσης ομοιώματα πυραύλων, δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εικόνα του συγκεκριμένου εξοπλισμού, καθώς τα πραγματικά οπλικά συστήματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων "Ζευς" με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο - Πάρι Χαρίτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ