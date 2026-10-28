Κ. Λετυμπιώτης: «Το μήνυμα της ενότητας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ , να μη εγκαταλείπουμε τους δίκαιους αγώνες»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη σημασία του ηρωικού «Όχι», υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα συμβολίζει όχι μόνο τον αγώνα ενάντια στον φασισμό και το δικαίωμα των κρατών και των εθνών στην κυριαρχία, αλλά και την ενότητα του ελληνικού λαού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική στάση της Πάφου, υπενθυμίζοντας ότι το 1941, με πρωτοβουλία του τοποτηρητή του θρόνου, η πόλη διαμαρτυρήθηκε ενάντια στον φασισμό και τάχθηκε υπέρ του αγώνα των Ελλήνων.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι το μήνυμα της ενότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, η οποία, όπως ανέφερε, βιώνει εδώ και 52 χρόνια την παράνομη κατοχή ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής. «Δεν μπορεί να μην είναι επίκαιρο το μήνυμα της ενότητας σε μια πατρίδα που για 52 χρόνια βιώνει την παράνομη κατοχή, ως αποτέλεσμα της βάρβαρης εισβολής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ευθύνη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και μεταφοράς των μηνυμάτων των εθνικών αγώνων στις επόμενες γενιές, επισημαίνοντας ότι οι αγώνες για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, των αξιών και των ιδανικών των προγόνων δεν πρέπει να εγκαταλείπονται. «Ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τους αγώνες τους δίκαιους, ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τους αγώνες που προασπίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα και τις αξίες και τα ιδανικά που προασπίστηκαν οι πρόγονοί μας», ανέφερε.

Ο κ. Λετυμπιώτης ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του απευθύνοντας ευχές προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, εκφράζοντας την ελπίδα η επόμενη χρονιά να βρει την Κύπρο ελεύθερη. «Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην Ελλάδα, χρόνια πολλά στον Ελληνισμό, με την ελπίδα η επόμενη χρονιά να μας βρει με μια πατρίδα ελεύθερη», δήλωσε. Μετά τη δοξολογία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Πάφο περιλαμβάνεται και η μαθητική παρέλαση.

Πάφος: Με κάθε επισημότητα οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου Με κάθε επισημότητα

πραγματοποιούνται στην Πάφο, σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει κωδωνοκρουσίες, εωθινό στους δρόμους της πόλης, έπαρση σημαιών, επίσημη δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και την καθιερωμένη παρέλαση. Οι εκδηλώσεις άρχισαν από νωρίς το πρωί, με κωδωνοκρουσίες στις 5.30 π.μ. και εωθινό στους δρόμους της πόλης στις 6.30 π.μ. από τη Φιλαρμονική του Δήμου Πάφου. Η διαδρομή πέρασε από τις λεωφόρους Γρίβα Διγενή και Νικολάου Νικολαΐδη, καθώς και από την οδό Νεοφύτου Νικολαΐδη, με τερματισμό στο Λύκειο Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄. Στις 7.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η έπαρση των σημαιών στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄, με ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και απόδοση τιμών από άγημα της Εθνικής Φρουράς, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου.

Στις 10.00 π.μ. τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, χοροστατούντος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Γρηγόριου. Στη δοξολογία παρέστη ο ιερός κλήρος της πόλης, ενώ άγημα της Εθνικής Φρουράς απέδωσε τιμές και η Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Πάφου παιάνιζε υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χρίστου Ζένιου. Τον πανηγυρικό λόγο εκφώνησε η Επαρχιακή Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης Πάφου, δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου. Στις 10.45 π.μ. ακολούθησαν επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στη Στήλη της 28ης Οκτωβρίου από τις Αρχές της Πάφου. Της δέησης προέστη ο Μητροπολίτης Πάφου κ.κ. Γρηγόριος, ενώ εκφωνητής της τελετής ήταν ο εκπαιδευτικός Στέλιος Κυριάκου. Κατά τη διάρκεια της τελετής αποδόθηκαν τιμές από άγημα της Εθνικής Φρουράς, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Μουσικού Σχολείου Πάφου και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Η καθιερωμένη παρέλαση Η καθιερωμένη παρέλαση ξεκίνησε στις 11.15 π.μ., με αφετηρία τη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στο ύψος του Μνημείου Μακαρίου Γ΄ και της Αντίστασης, και τερματισμό στον νέο χώρο στάθμευσης της Πλατείας Κέννεντυ. Στην παρέλαση συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και μαθήτριες σχολείων Μέσης, Τεχνικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πρόσκοποι, Σταυραετοί, σωματεία και οργανώσεις, η Πολιτική Άμυνα, καθώς και τμήματα της Εθνικής Φρουράς. Τη μουσική συνοδεία ανέλαβε η Φιλαρμονική του Μουσικού Σχολείου Πάφου, υπό τη διεύθυνση του Χρίστου Ζένιου. Τον χαιρετισμό της παρέλασης δέχτηκε, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μαζί με τους υπόλοιπους επισήμους, από εξέδρα στον χώρο του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου. Τελετάρχες ήταν ο ταγματάρχης ΠΖ Θεόδωρος Στόκκος και η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Σύλβια Χαμπιαουρίδου, ενώ εκφωνητές ήταν οι εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος Κουππάρης και Στύλια Ποταμού.

Μετά το πέρας της παρέλασης, στις 12.30 μ.μ., παρατέθηκε ανοικτή δεξίωση στη Λέσχη Εθνικής Φρουράς, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, σε συνδιοργάνωση της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου, της Εθνικής Φρουράς και του Δήμου Πάφου. Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν στις 5.00 μ.μ. με την υποστολή των σημαιών στον προαύλιο χώρο του Λυκείου Α΄ Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄. Άγημα της Εθνικής Φρουράς θα αποδώσει τιμές, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Πάφου, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Μαρίας Αβραάμ.

Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε η 28η Οκτωβρίου στην Πόλη Χρυσοχούς Με κάθε επισημότητα τιμήθηκε η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην Πόλη Χρυσοχούς, με εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με κωδωνοκρουσίες και εωθινό στους δρόμους της πόλης από τη μαθητική μπάντα του Λυκείου και του ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς. Ακολούθησε η έπαρση των σημαιών στο Δημαρχείο, στην παρουσία αντιπροσωπειών μαθητών και μαθητριών, ενώ η μαθητική μπάντα έδωσε τον δικό της μουσικό τόνο στην τελετή. Στις 10:00 τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα Πόλεως Χρυσοχούς, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρσινόης κ. Παγκρατίου, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου της πόλης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων, κ. Ηλίας Μυριάνθους, ο οποίος εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά μηνύματα της επετείου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση, η οποία ξεκίνησε από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και κατέληξε στην οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Στην παρέλαση συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες των εκπαιδευτηρίων της Περιφέρειας Πόλεως Χρυσοχούς, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1940. Τη μουσική συνοδεία ανέλαβε η μπάντα του Λυκείου και του ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή μουσικής κ. Ιωάννη Κυριάκου, ενώ τελετάρχης της παρέλασης ήταν ο Βοηθός Διευθυντής Φυσικής Αγωγής, κ. Ανδρέας Γεωργίου. Με τις εκδηλώσεις αυτές, η Πόλη Χρυσοχούς τίμησε την ιστορική επέτειο του «Όχι», διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη των αγώνων για την ελευθερία και μεταφέροντας στις νεότερες γενιές τα μηνύματα της ενότητας, της αξιοπρέπειας και της αγάπης για την πατρίδα.