Δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με την περιοχή της Ανδαλουσίας, σύμφωνα με το Reuters.
Σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Τουλάχιστον 31 νεκροί, φόβοι για περισσότερα θύματα (βίντεο)
Δύο αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν στην επαρχία του Τολέδο, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό βαγονιών και την αναστολή της κυκλοφορίας στη βασική σιδηροδρομική σύνδεση της ισπανικής πρωτεύουσας με την Ανδαλουσία.
Ο αριθμός των νεκρών μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 31, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερους.
Η διαχειρίστρια της σιδηροδρομικής υποδομής Adif ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη γραμμή ανεστάλη μετά από οπίσθια σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.
ÚLTIMA HORA | Al menos 46 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España: dos de los vagones cayeron por un terraplén https://t.co/ezHjtjq35E https://t.co/vLRc7MngTY— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 28, 2026
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα και αφορούσε ένα τρένο της Renfe και ένα της Iryo. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια της Iryo, ενώ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ρεπορτάζ δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί η αιτία του ατυχήματος ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.
🚨 🇪🇸 #BreakingNews: TWO HIGH-SPEED TRAINS COLLIDE IN SPAIN — CARRIAGES FALL DOWN EMBANKMENT! A Renfe AVE train and an Iryo train collided near Urda, Toledo, sending two carriages down an embankment. At least 39 people killed #Spain #TrainAccident #LosYebenes https://t.co/keKPuNF8DC— GlobeUpdate (@Globupdate) October 28, 2026
Η Adif ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις πόλεις Μόρα και Οργκάθ, στην επαρχία του Τολέδο, και ότι οι δύο αμαξοστοιχίες εκτελούσαν το δρομολόγιο Μαδρίτη - Σεβίλλη.
Ο δήμαρχος της Ούρδα, κοντά στο Τολέδο, Manuel Galan, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τού ζήτησαν να προετοιμάσει αθλητικό κέντρο της περιοχής προκειμένου να φιλοξενηθούν τραυματίες, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ η διακοπή των δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή έχει επηρεάσει τη σύνδεση της ισπανικής πρωτεύουσας με τη νότια Ισπανία, σύμφωνα με το Reuters.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.