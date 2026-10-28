Σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Τουλάχιστον 31 νεκροί, φόβοι για περισσότερα θύματα (βίντεο)

Ο αριθμός των νεκρών μέχρι στιγμής ανέρχεται στους 31, ενώ υπάρχουν φόβοι για περισσότερους.

Η διαχειρίστρια της σιδηροδρομικής υποδομής Adif ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία στη γραμμή ανεστάλη μετά από οπίσθια σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας.

ÚLTIMA HORA | Al menos 46 muertos tras choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España: dos de los vagones cayeron por un terraplén https://t.co/ezHjtjq35E https://t.co/vLRc7MngTY — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 28, 2026

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλλης-Λα Μάντσα, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 09:00 τοπική ώρα και αφορούσε ένα τρένο της Renfe και ένα της Iryo. Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια της Iryo, ενώ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ρεπορτάζ δεν είχε ακόμη διευκρινιστεί η αιτία του ατυχήματος ούτε ο ακριβής αριθμός των τραυματιών.

🚨 🇪🇸 #BreakingNews: TWO HIGH-SPEED TRAINS COLLIDE IN SPAIN — CARRIAGES FALL DOWN EMBANKMENT! A Renfe AVE train and an Iryo train collided near Urda, Toledo, sending two carriages down an embankment. At least 39 people killed #Spain #TrainAccident #LosYebenes https://t.co/keKPuNF8DC — GlobeUpdate (@Globupdate) October 28, 2026

Η Adif ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις πόλεις Μόρα και Οργκάθ, στην επαρχία του Τολέδο, και ότι οι δύο αμαξοστοιχίες εκτελούσαν το δρομολόγιο Μαδρίτη - Σεβίλλη.

Ο δήμαρχος της Ούρδα, κοντά στο Τολέδο, Manuel Galan, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τού ζήτησαν να προετοιμάσει αθλητικό κέντρο της περιοχής προκειμένου να φιλοξενηθούν τραυματίες, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ η διακοπή των δρομολογίων στη συγκεκριμένη γραμμή έχει επηρεάσει τη σύνδεση της ισπανικής πρωτεύουσας με τη νότια Ισπανία, σύμφωνα με το Reuters.