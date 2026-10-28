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28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Με την ελληνική σημαία να κυματίζει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τους καθιερωμένους χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην Ελλάδα οι επίσημες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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Στην Αθήνα, η έναρξη του εορτασμού σηματοδοτήθηκε στις 06:47 από τις τιμητικές βολές του πυροβολείου στον Λυκαβηττό, ενώ την ίδια ώρα οι μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απέδωσαν τον παραδοσιακό Εωθινό. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της γαλανόλευκης στην Ακρόπολη, σε μία από τις πλέον συμβολικές στιγμές του εορτασμού.

Πηγή: parapolitika.gr

#ΕΛΛΑΔΑ

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