28η Οκτωβρίου: Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη

Στην Αθήνα, η έναρξη του εορτασμού σηματοδοτήθηκε στις 06:47 από τις τιμητικές βολές του πυροβολείου στον Λυκαβηττό, ενώ την ίδια ώρα οι μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας απέδωσαν τον παραδοσιακό Εωθινό. Στις 08:00 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της γαλανόλευκης στην Ακρόπολη, σε μία από τις πλέον συμβολικές στιγμές του εορτασμού.

Με την ελληνική σημαία να κυματίζει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τους καθιερωμένους χαιρετιστήριους κανονιοβολισμούς ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης (28/10) στην Ελλάδα οι επίσημες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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