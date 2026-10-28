Με τη μαθητική παρέλαση τιμά η Αθήνα την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (Δείτε φωτογραφίες)

Παρά τις αρχικές ανησυχίες για τις καιρικές συνθήκες, η παρέλαση πραγματοποιείται με καλό καιρό, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εκκλησίας.

Στους δρόμους της πρωτεύουσας παρελαύνουν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία του Δήμου Αθηναίων, συνοδευόμενοι από τη Φιλαρμονική του Δήμου. Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται από τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες, τιμώντας την ιστορική επέτειο της αντίστασης της Ελλάδας στην ιταλική εισβολή.

Από την Ακρόπολη στο Σύνταγμα οι εορτασμοί

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί, στις 6:47, με χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού. Παράλληλα, μουσικά τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας συμμετείχαν στο καθιερωμένο εωθινό.

Στις 8 το πρωί πραγματοποιήθηκε η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10 τελέστηκε η πανηγυρική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος.

Στην τελετή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Στο Σύνταγμα έφτασε επίσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η μαθητική παρέλαση αποτελεί την κορύφωση των εκδηλώσεων στην ελληνική πρωτεύουσα, με τους μαθητές να αποτίουν φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με διακοπή της κυκλοφορίας από τις 9 το πρωί σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ των οποίων η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Πανεπιστημίου και τμήμα της Βασιλίσσης Σοφίας.

Πηγή φωτογραφιών: Protothema.gr