Μπορεί να απομένουν αρκετοί μήνες μέχρι τη Eurovision 2027, ωστόσο το παρασκήνιο για την επιλογή των εκπροσώπων Ελλάδας και Κύπρου έχει ήδη αρχίσει να παίρνει φωτιά. Γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής φέρονται να ετοιμάζουν τις προτάσεις τους, επιδιώκοντας μια θέση στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Eurovision 2027: Ποιοι γνωστοί τραγουδιστές «φλερτάρουν» με το εισιτήριο για Κύπρο και Ελλάδα
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurovisionfun.com και πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ, αρκετοί τραγουδιστές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής. Μάλιστα, στην τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκε πως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ορισμένοι από αυτούς θα καταθέσουν ή έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurovisionfun.com και πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΪ, αρκετοί τραγουδιστές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής. Μάλιστα, στην τηλεοπτική εκπομπή αναφέρθηκε πως θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ορισμένοι από αυτούς θα καταθέσουν ή έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους.
Ποιες διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Για την Ελλάδα, δύο από τα ονόματα που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον είναι η Τάνια Μπρεάζου και η Μαλού Κυριακοπούλου.
Η Τάνια Μπρεάζου φέρεται να προετοιμάζεται για συμμετοχή στο «Sing for Greece 2027», μέσω του οποίου θα αναδειχθεί η ελληνική εκπροσώπηση.
Στην ίδια διαδικασία ενδέχεται να συμμετάσχει και η Μαλού Κυριακοπούλου, η οποία, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στον ΣΚΑΪ, περιλαμβάνεται ανάμεσα σε περίπου 15 καλλιτέχνες που ετοιμάζουν πρόταση.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την υποψηφιότητα καμίας από τις δύο τραγουδίστριες.
Τρία ονόματα για την Κύπρο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα γύρω από την κυπριακή συμμετοχή, με τρεις γνωστούς καλλιτέχνες να βρίσκονται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων.
Πρώτη στη σχετική συζήτηση είναι η Ζόζεφιν, η οποία, σύμφωνα με την εκπομπή «Studio στις 3», ενδέχεται να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Κύπρου.
Παράλληλα, το Eurovisionfun αναφέρει ότι η Evangelia επανέρχεται στη διεκδίκηση μιας θέσης στη Eurovision, αυτή τη φορά με τα κυπριακά χρώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τραγουδίστρια αποτελεί μία από τις προτάσεις της δισκογραφικής εταιρείας MINOS EMI.
Στους πιθανούς υποψηφίους προστίθεται και ο Αναστάσιος Ράμμος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, εξετάζεται επίσης για την εκπροσώπηση της Κύπρου.
Παρά τη φημολογία, καμία από τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιοι καλλιτέχνες θα μπουν τελικά στη διαδικασία διεκδίκησης του εισιτηρίου για τη Eurovision 2027.
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