Θεσσαλονίκη: Αυτός είναι ο ηθοποιός-μοντέλο που φαίνεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος στο κύκλωμα φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, όπως μεταδίδει το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται τρεις ισχυροί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να είχαν πραγματικό έλεγχο σε επιχειρήσεις που λειτουργούσαν μέσω ενός περίπλοκου δικτύου εταιρειών και εικονικών διαχειριστών.

Το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που αναφέρονται σε σχέση με το δίκτυο των αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να εμφανίζεται ως ένα από τα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο σύστημα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί από τα δημοσιευμένα στοιχεία ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του.

Εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες ΑΦΜ

Η υπόθεση αφορά έναν μηχανισμό που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να λειτουργούσε τα τελευταία τρία χρόνια, δημιουργώντας εταιρείες και συσσωρεύοντας φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες στη συνέχεια παρέμεναν ανείσπρακτες.

Το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά, τους έπειθε να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών, αναλαμβάνοντας τυπικά την ευθύνη για επιχειρήσεις τις οποίες στην πραγματικότητα δεν διοικούσαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων. Η έρευνα αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στους τομείς της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.

Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με τις υπό διερεύνηση πληροφορίες, αναλάμβαναν τη σύσταση εταιρειών και την εξεύρεση προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Συλλήψεις και πολυτελείς βίλες

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 πρόσωπα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι διώξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία με όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικής φύσεως κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και καραμπίνας, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σε σχέση με την άδεια κατοχής του κυνηγετικού όπλου.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και πολυτελείς βίλες επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης εάν τα χρήματα που φέρονται να εξασφαλίστηκαν μέσω της μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών διοχετεύονταν σε πολυτελή ταξίδια και αγορές ακριβών αντικειμένων.

Οι έρευνες της ομάδας ΔΕΟΣ συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί η πλήρης έκταση του κυκλώματος και να εντοπιστούν όλοι όσοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία του.