Επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, οι συλληφθέντες εξετάζονται για τον ρόλο τους σε σχήμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε παρένθετα πρόσωπα για τη λειτουργία ή διαχείριση επιχειρήσεων νυχτερινής διασκέδασης, με στόχο την απόκρυψη πραγματικών ιδιοκτητών και τη διευκόλυνση φορολογικών παραβάσεων.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών φοροδιαφυγής και τη διερεύνηση ύποπτων οικονομικών δραστηριοτήτων σε κλάδους υψηλού κινδύνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής, τα καταστήματα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών ή τις κατηγορίες που αναμένεται να απαγγελθούν στους συλληφθέντες. Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη.