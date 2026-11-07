Ελληνικές Διπλωματικές πηγές για δηλώσεις Φιντάν: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά»

Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται μετά την έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX, ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX για τις έρευνες που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Φιντάν.