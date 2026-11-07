Με σαφή θέση ότι η Ελλάδα είναι η μόνη αρμόδια χώρα για την αδειοδότηση των ερευνών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου απαντά η Αθήνα στις τελευταίες τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, στον απόηχο της νέας έντασης μεταξύ των δύο χωρών.
Ελληνικές Διπλωματικές πηγές για δηλώσεις Φιντάν: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά»
Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται μετά την έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX, ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX για τις έρευνες που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται μετά την έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX, ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX για τις έρευνες που αφορούν το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.
«Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει», αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Φιντάν.
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