Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Μηνύματα 112 για εκκενώσεις οικισμών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν 2 ημέρες κον΄τα στην Βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Με αλεπάλληλα μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Ρωμανός, Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκόχορο να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θεροκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα.

Στελέχη του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά που ξέσπασε χτες στα Συχαινά δεν φαίνεται να είναι τυχαία ή να προξλήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, καθώς κλειστό είναι και σήμερα τμήμα της περιμετρικής οδού της Πάτρας.

Καλύτερη είναι η εικόνα στο μέτωπο του ΧΥΤΑ Πάτρας και την Δυτική Αχαΐα που απειλήθηκε νωρίτερα από τα πύρινα μέτωπα. Καταστράφηκαν επιχειρήσεις και σπίτια. στην ΒΙΠΕ, δύο βιομηχανικές μονάδες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Στα Μοιραίικα, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, τουλάχιστον 7 σπίτια και η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καταστράφηκαν. Γεωργικές εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες

Προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στις περιοχές Καμίνια, Βραχνέικα και Τσουκαλέικα που δοκιμάστηκαν από την πυρκαγιά στη δυτική Αχαΐα.

Επίσης ο δήμος χρειάστηκε να δώσει στέγη σε 25 ανθρώπους που δε μπορούσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους χθες το βράδυ.

Η ώρα του απολογισμού των ζημιών δεν έχει έρθει ακόμα, όμως όσο περνούν οι ώρες, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω του το πέρασμα της φωτιάς. Ενδεικτικά, σήμερα έγινε αντιληπτό ότι στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς.





Ertnews.gr