Προτάσεις ΑΚΕΛ για φόρους ενώπιον της Βουλής

Προτάσεις νόμου οι οποίες προνοούν φορολογικές αλλαγές, κατέθεσε στη βουλή ο γγ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Μεταξύ των προτάσεων είναι η επιβολή ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ένα τοις χιλίοις επί ακίνητης περιουσίας αξίας πέραν €3 εκατ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς ένα σύγχρονο, δίκαιο και κοινωνικά υπεύθυνο φορολογικό σύστημα.

Υποστηρίζει ότι η επιβολή φόρου σε ακίνητη ιδιοκτησία αξίας άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000) συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών και επιτρέπει στο κράτος να στηρίξει αποτελεσματικά τις ευάλωτες ομάδες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προωθώντας την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας

Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Σκοπός δεύτερης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε ορισμένα βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης να υπόκεινται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης, σκοπείται η μείωση του άμεσου κόστους διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

Αναφέρεται ότι τα είδη αυτά αποτελούν ανελαστικές δαπάνες, και η φορολογική επιβάρυνση μέσω υψηλών συντελεστών Φ.Π.Α. έχει δυσανάλογη επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η μείωση του ΦΠΑ στοχεύει στη συγκράτηση του πληθωρισμού στα βασικότερα αγαθά, στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

ΦΠΑ 5% στις ανακαινίσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις

Σκοπός τρίτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ποσοστού ύψους 5% αναφορικά με ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών να περιλαμβάνει και εργασίες επέκτασης κύριας κατοικίας.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για εργασίες και δαπάνες που αφορούν επεκτάσεις της κύριας κατοικίας, η οποία συχνά αποτελεί ανάγκη για την κάλυψη οικογενειακών απαιτήσεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την προσαρμογή σε νέες συνθήκες.

Η μείωση του ΦΠΑ, αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, διευκολύνει έμπρακτα τα νοικοκυριά να προχωρήσουν σε αναγκαίες παρεμβάσεις, μειώνοντας το οικονομικό βάρος και ταυτόχρονα ενισχύοντας την οικοδομική δραστηριότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Σκοπός της τέταρτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας να συμπεριληφθούν στις υπηρεσίες που υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ποσοστού ύψους 5%.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου σκοπείται η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ που επιβάλλεται στις δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, ώστε να καταστούν οικονομικά προσιτές για μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών.

Η ενεργειακή αναβάθμιση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και στη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρισμού, σημειώνεται. Το υψηλό όμως αρχικό κόστος αυτών των επενδύσεων λειτουργεί αποτρεπτικά, ιδιαίτερα για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Με τη μείωση του ΦΠΑ επιδιώκεται η τόνωση της πράσινης μετάβασης και η προώθηση πρακτικών που ωφελούν τόσο το περιβάλλον όσο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κλιμακωτό τέλος εταιρειών

Σκοπός της πέμπτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε να εφαρμοστεί δίκαιο, αναλογικό και κλιμακωτό σύστημα επιβολής ετήσιου τέλους στις εγγεγραμμένες εταιρείες.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου- επιβάλλεται κλιμακωτό ετήσιο τέλος στις εγγεγραμμένες εταιρείες που κατέχουν υψηλά και πολύ υψηλά περιουσιακά στοιχεία, με τρόπο που να μην προκαλεί ουσιώδη ή δυσανάλογο αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση και χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις ή επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους, διασφαλίζονται σημαντικά δημόσια έσοδα, τα οποία ενισχύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και επιτρέπουν την κατεύθυνση μέρους τους σε πολιτικές στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εξαιρούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής του τέλους, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στην οικονομία και την ανάγκη προστασίας τους από πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις νόμου αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δέσμης νομοθετικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος της φορολογικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η μείωση του βάρους που επωμίζονται τα νοικοκυριά και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, μέσω ενός πιο δίκαιου συστήματος κατανομής φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων.

Η συνολική δέσμη των παρεμβάσεων στοχεύει στη διόρθωση υφιστάμενων στρεβλώσεων, στην αντιμετώπιση ανισορροπιών και στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και κοινωνικά ευαίσθητου πλαισίου που ενισχύει τη στήριξη της κοινωνίας.