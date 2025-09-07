Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

| Ελλάδα

Οριζόντιες μειώσεις φόρων ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Βασικότερη εξ αυτών η μείωση  φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες με επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

Με βασική προτεραιότητα τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες, ο Ελληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με το βάρος να πέφτει σε οριζόντια μέτρα που έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Βασικότερη εξ αυτών η μείωση  φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες με επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικό φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, νέο, αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος, που οδηγεί σε αυξήσεις των απολαβών τους και χαμηλότερο συντελεστή  ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε, επίσης, αναφορά σε τέσσερις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ζητώντας τη συναίνεση της αντιπολίτευσης. Αυτές είναι η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου, η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης και η ένταξη της πολεοδομίας στο Κτηματολόγιο Α.Ε

Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται να απαντήσει και για σειρά άλλων ζητημάτων, πέραν των χθεσινών του εξαγγελιών.

ΚΥΠΕ

