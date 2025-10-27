Ξεπέρασε τα 10 εκατ. η επιβατική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια

Ξεπέρασε τα 10 εκατ. η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, φθάνοντας σε νέα επίπεδα ρεκόρ.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Hermes Airports, το εννιάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση φθάνει τα 10,7 εκατ. επιβάτες εκ των οποίων τα 7,7 εκατ. αφορούν το αεροδρόμιο Λάρνακας και τα 3 εκατ. το αεροδρόμιο Πάφου.

Όσον αφορά τον Σεπτέμβριο, η αεροπορική κίνηση στα κυπριακά αεροδρόμια ξεπερνά για έκτο συνεχή μήνα το 1 εκατ.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η επιβατική κίνηση ανήλθε στο 1,1 εκατ. από 1 εκατ. πέρσι και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 434,9 χιλ. από 401,6 χιλ.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Λάρνακας ήταν 982,3 χιλ. και στο αεροδρόμιο Πάφου στις 341,9 χιλ.

Το 2024 η επιβατική κίνηση έφθασε στο επίπεδο ρεκόρ των 12,3 εκατομμυρίων επιβατών.

Ο καλύτερος Οκτώβριος

Σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου, ο περσινός Οκτώβριος ήταν ένας καλός μήνας όσον αφορά την τουριστική κίνηση στην περιοχή, ωστόσο ο φετινός κυμαίνεται σε ακόμα καλύτερα επίπεδα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε στον «Π» ότι κάποια ξενοδοχεία, περισσότερα από πέρσι, θα παραμείνουν φέτος ανοιχτά μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ ορισμένα άλλα μέχρι και τα τέλη του ερχόμενου μήνα. Όπως εξήγησε, φέτος παρατηρείται επέκταση προγραμμάτων προς την Κύπρο από συγκεκριμένους τουριστικούς πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στην αύξηση της κίνησης βοήθησαν σημαντικά οι online κρατήσεις καθώς και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Πρωτιά Κύπρου στην αύξηση εμπορικών πτήσεων

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση των εμπορικών πτήσεων τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ.