Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα όποτε αυτό χρειαστεί, εξέφρασε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις με το Πίρι Ρέις, η κ. Ζωχιού τόνισε ότι η Ελλάδα -ως όφειλε- εξέδωσε anti- Νavtex και παρακολουθεί στενά το ωκεανογραφικό, το οποίο, μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει οποιαδήποτε κίνηση.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις με τους αξιωματούχους της Λιβύης, η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι η συζήτηση που είχαν, πριν λίγες μέρες, ο κ. Γεραπετρίτης με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα, καθώς συμφωνήθηκαν οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες ενώ εντός του φθινοπώρου θα πραγματοποιηθεί και ελληνική επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της χώρας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση- απάντηση στη λιβυκή ρηματική διακοίνωση, με κύριο σημείο ότι απορρίπτεται ο ισχυρισμός της Λιβύης για το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα, ενώ αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Αναφορικά με τη συμμετοχή της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για έρευνα και εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων νοτίως της Κρήτης, η κ. Ζωχιού υπογράμμισε τη γεωπολιτική διάσταση της καθώς, όπως είπε, η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό κρίκο της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ- ΗΠΑ.

Τέλος, η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη Γενική Συνέλευση ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων θα διεξαχθούν τρεις τριμερείς συναντήσεις, Ελλάδα- Κύπρος- Αίγυπτος, Ελλάδα- Κύπρος- Ιορδανία, Ελλάδα- Κύπρος- Συρία.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited