Μεγαλειώδης Τελετή Απονομής Βραβείων «Χρυσός Πήγασος» στο 16ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου ΓΕΦΥΡΕΣ – Κόρινθος 2025

Μια λαμπρή γιορτή του Κινηματογράφου, της Τέχνης και της Ανθρωπιάς πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης», όπου κορυφώθηκε το 16ο Διεθνές Πολυθεματικό Φεστιβάλ Πελοποννήσου BRIDGES με την απονομή των Βραβείων Χρυσός Πήγασος.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Επίσημος Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, κ. Δημήτρης Μήλιος, ο Αντιδήμαρχος Κορινθίων, κ. Παναγιώτης Λαμπρινός, εκπροσωπώντας τον Δήμο Κορινθίων και τον Δήμαρχο κ. Νίκο Σταυρέλη και ο κ. Χάρης Ρώμας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Η βραδιά ξεκίνησε με μουσικές και χορευτικές νότες από το jazz ensemble “Urban Echoes” και τη σύγχρονη χορευτική ομάδα Global Arts, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής και διεθνούς πολιτισμικού διαλόγου.

Την απονομή των βραβείων παρουσίασαν οι ηθοποιοί Ινέσσα Κραφτ και Ελένη Πετροπούλου, ενώ η τελετή έκλεισε με την εντυπωσιακή εμφάνιση της Fantasy Choir, της πρώτης ελληνικής χορωδίας αφιερωμένης αποκλειστικά στη μουσική του φανταστικού κόσμου (ταινίες, σειρές, video games), υπό τη διεύθυνση του Χάρη Στεργιόπουλου-Ρούμπα.

Παρέστησαν σκηνοθέτες, συντελεστές των ταινιών, καλλιτέχνες της εικαστικής έκθεσης και πλήθος κόσμου. Παρόντα ήταν επίσης τα μέλη της κριτικής επιτροπής Κωνσταντίνος Μπίσδας (Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής «Αρσινόη»), Μάουρα Κάμπελ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός), Ανίτα Νάγκιπαλ (φωτογράφος), Αβραάμ Παπαδόπουλος (Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Πρόεδρος Hatse), Δημήτρης Κανναβός (Δημοσιογράφος, Ιδρυτής του Hellenic Media Group), Αλέξης Χαβιάρας (Σκηνοθέτης Κινουμένων Σχεδίων, Σεναριογράφος), Άννα Χριστοφίνη (Φωτογράφος), Άννα Νικολαΐδη (παραγωγός, παρουσιάστρια ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΟ), και Νουρντάν Τιουμπέκ Τεκέογλου (παραγωγός, ακαδημαϊκός).

Το διαγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε κατά το ένα τρίτο ταινίες Ελλήνων δημιουργών και της διασποράς, ενώ το ήμισυ του συνολικού προγράμματος αποτελούνταν από έργα γυναικών δημιουργών, σκηνοθετριών και παραγωγών.

13 Βραβεία και Διακρίσεις σε Έλληνες και σε Ελληνικές Ταινίες / Greek Films Awards and Distinctions

Καλύτερη Ερμηνεία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους / Best Actor in a Leading Role in a feature film Costas Mandylor (Greek diaspora) – “The Aegean” Καλύτερη Ερμηνεία Β’ Γυναικείου Ρόλου σε ταινία μεγάλου μήκους / Best Αctress in a Supporting Role in a feature film Έφη Παπαθεοδώρου / Efi Papatheodorou – “Mινόρε” (σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Κουτσολιώτας)

Βραβείο Καλύτερων Σκηνικών / Κοστουμιών σε ταινία Μεγάλου Μήκους / Best Sets / Costumes / Locations in a Feature Film “ΔΙΑΚΟΣ ο Ηρωομάρτυς” / “Diakos – The Hero-martyr” – Αρχιμανδρίτης Παύλος Ντούρος Καλύτερη Ελληνική Ταινία Μικρού Μήκους / Best Greek Short Film “Τέρατα!” / “The Pets and the Monsters” – Νίκος Κουρού / Nikos Kourou

Βραβείο Ελληνικής Ταινίας Μεσαίου Μήκους Τεκμηρίωσης / Best Greek Medium Length Documentary “Εύη Σαραντέα” / “Evi Sarantea”– Θόδωρος Μαραγκός / Thodoros Maragos Βραβείο Νόστιμον Ήμαρ / Nostimon Imar Award “Spartamerika” – Dannis Koromilas, Καναδάς / Canada (Greek diaspora)

Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας σε Ταινία Μικρού Μήκους / Best Photography in a Short Film: “To Build a Fire” - Paul Petropoulos, (Σουηδία / Sweden, 2025) (Greek diaspora) “Mauthausen” – Μίκης Θεοδωράκης / Mikis Theodorakis (σκηνοθεσία Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, Παναγιώτης Κουντουράς)

Τιμητική Μνεία για τη μουσική σε ταινία τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους / Honorable Mention for the music in a feature documentary film “Αθώα” / “Innocent” – Αλεξία Τσούνη / Alexia Tsouni Τιμητική Μνεία για το μήνυμα υπέρ της Δικαιοσύνης Βραβείο Κοινού / Audience Award “Tα Mυστικά Των Αστρων” / “The Secrets Of The Stars” – Γιάννης Αικατερίνης Τιμητική Μνεία για ταινία μικρού μήκους με Τεχνητή Νοημοσύνη “Να σου δώσω τις πατάτες;” / “May I give you the potatoes?” – Χρήστος Κακογιάννης

Τιμητική Μνεία Κινουμένων Σχεδίων “Τα Πουλιά της Ακρόπολης και πως να πετάξεις μαζί τους” / “The Birds of the Acropolis and How to Fly with Them” – Γιώργος Αρχιμανδρίτης Τιμητική Μνεία Κεντρική Ταινία Λήξης “Maura & Maggie Get Callbacks” Σκηνοθεσία: Tennyson Bardwell | ΗΠΑ, 2025, 92’ Πρωταγωνιστούν: Maura Campbell, Maggie Wagner, Kohl Beck Μια τρυφερή και αληθινή ιστορία για δύο γυναίκες που, παρά τις δυσκολίες και την ηλικία, συνεχίζουν να κυνηγούν τα όνειρά τους στον χώρο του θεάματος.

Ένα Φεστιβάλ-Γέφυρα Ανθρώπων και Πολιτισμών

Από το 2008, το BRIDGES International Film Festival έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους θεσμούς πολιτισμού της Πελοποννήσου, ενώνοντας δημιουργούς, καλλιτέχνες και κοινό από όλο τον κόσμο — γεφυρώνοντας πολιτισμούς, ιδέες και καλλιτεχνικά οράματα. Η φετινή θεματική, «Ο ανθρώπινος αγώνας απέναντι στη μοίρα, την αδικία, την απώλεια και η αναζήτηση ταυτότητας ή αξιοπρέπειας», διαπέρασε ολόκληρο το πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Φεστιβάλ σε κοινωνικά ευαίσθητες αφηγήσεις και κινηματογραφική πολυμορφία. Ειδικές Δράσεις &

Εκθέσεις

Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικές εκθέσεις με θέμα «Τέχνη και Τεχνολογία», εκπαιδευτικά εργαστήρια, masterclasses, και την παρουσία των Transparent Champions, Παραολυμπιακών αθλητών που ενέπνευσαν με το παράδειγμά τους κοινό και δημιουργούς. Διοργάνωση & Υποστήριξη Το Φεστιβάλ τελέστηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Κορινθίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διοργανώθηκε από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτισμού Cine@Art, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της σκηνοθέτιδας Πέτρας Τερζή, μέλους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (EFA).

Με τη θεματολογική του ποικιλία, τις συγκινητικές ιστορίες και τη συμμετοχή διεθνών δημιουργών, το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ ΓΕΦΥΡΕΣ απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελεί μια αληθινή γέφυρα πολιτισμού, έμπνευσης και ανθρωπιάς.

Κύρια Βραβεία / Main Awards Χρυσός Πήγασος / Golden Pegasus Award “Starwalker”– Corey Payette, (Καναδάς / Canada, 2025) Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Ταινία Μεγάλου Μήκους / Best Director in a Feature Film Corey Payette – “Starwalker” Καλύτερο Πρωτότυπο Μουσικό Θέμα σε Ταινία Μεγάλου Μήκους / Best Original Score in a Feature Film Corey Payette – “Starwalker” Καλύτερη Φωτογραφία σε Ταινία Μεγάλου Μήκους / Best Cinematography in a Feature Film Aniol Torrents Verdaguer – “The Memory of the Butterflies” (Ισπανία / Spain, 2024)

Καλύτερη Ερμηνεία Α’ Ανδρικού Ρόλου / Best Actor in a Leading Role Aziz Behess – “Confusion” (Σαουδική Αραβία / Saudi Arabia, 2024) μοιράζεται με / shared between Costas Mandylor – “The Aegean” (Αυστραλία / Australia, 2024) Καλύτερη Ερμηνεία Α’ Γυναικείου Ρόλου / Best Actress in a Leading Role Adriana Paz – “Dead Man’s Switch” (Μεξικό / Mexico, 2023) Kαλύτερο Mοντάζ σε ταινία μεγάλου μήκους / Best Editing in a feature film Yang Yishu - “A Land Behind” (Κίνα / China, 2024) Kαλύτερο Σενάριο σε ταινία μεγάλου μήκους / Best Script in a feature film Μοιράζεται / shared between: Alejandro Gerber Bicecci- “Dead Man’s Switch” (Μεξικό / Mexico, 2023) Mengqi Chen - “Ευχή” / “Wish” (Κίνα / China, 2025)

Kαλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής σε ταινία μεγάλου μήκους / Best Production Design in a feature film Fumitaka Otoguro, Koichi Ueno - “Tokyo Strange Tale” (Ιαπωνία / Japan, 2024)

Βραβείο Ταινίας Τεκμηρίωσης μεγάλου μήκους / Best Feature Documentary award “Fist Bump” - Madeleine Farley (ΗΠΑ / USA, 2024) Βραβείο “Εμείς Μπορούμε” / “We Can Do” Award (Αναπηρία & Ισότητα) “Everywhere”– Kate Ellen Campbell, Claire Ha (Αυστραλία / Australia, 2024) Τιμητική Μνεία για το μήνυμα Ισότητας στην Αναπηρία. “ΠΙΕΖΟΥΜΕ – Για έναν κόσμο χωρίς σύνορα” / “WE PUSH – For a world without barriers” - Sandra Bühler (Ελβετία, Ουγκάντα / Switzerland, Uganda, 2025) Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων / Best Animation Film “BRIDGE -My Little Friends”– Kazuyuki Ishihara (Ιαπωνία / Japan, 2024)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Εικονικής Πραγματικότητας / Best VR film “Our Earths VR” - Sebastian Pichelhofer, (Αυστρία / Austria, 2025)

Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Μουσικής / Χορού / Best Music / Dance short film: “Our Circle in the Storm” - Ray Jacobs, (Ηνωμένο Βασίλειο / United Kingdom, 2025) Βραβείο Καλλιτεχνικής Ταινίας / Best Art Film: “Relâche – The Last Dance on Earth” - Kelly Jane Drummond Cawthon, (Αυστραλία / Australia, 2025) Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους / Best Short Film: “Nay Day” - Derek Ugochukwu, (Ιρλανδία / Ireland, 2024)

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Ταινία Μικρού Μήκους / Best Direction in a Short Film: “The heart of the pelican” - Elise Mc Leod, (Γαλλία / France, 2024) https://youtu.be/FsE2TlSivls @followers @highlight Nikos Ventouratos Haris Romas Dimitris Milios Παναγιώτης Λαμπρινός