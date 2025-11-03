Ραδιομαραθώνιος 2025: Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία δίπλα στη συλλογική προσπάθεια ισότιμης αντιμετώπισης όλων των παιδιών

Σε μια λιτή και ουσιαστική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου στο Περίπτερο της Σταυρού στη Λευκωσία, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ασφαλιστικού Ομίλου ERB Cyprus Insurance Holdings, μέλους του Ομίλου Eurobank, κ. Τάκης Φειδία, και ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, κ. Θανάσης Τσώκος, υποδέχθηκαν τους εκπροσώπους της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Όπως κάθε χρόνο, και φέτος στήριξαν ενεργά τον Ραδιομαραθώνιο 2025, συμμετέχοντας συμβολικά αλλά και ουσιαστικά, με την οικονομική τους συνεισφορά.

Ο κ. Φειδία, εκ μέρους των διοργανωτών του Ραδιομαραθώνιου 2025, ευχαρίστησε θερμά όσους τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέπειας και της συνέχειας στην προσφορά προς τα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ραδιομαραθώνιος υπερβαίνει τα όρια μιας φιλανθρωπικής δράσης. Είναι έκφραση της συλλογικής προσπάθειας για συμπερίληψη και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις. Είναι ένας θεσμός που ενώνει δυνάμεις γύρω από έναν κοινό σκοπό, την ενίσχυση των παιδιών που χρειάζονται στήριξη, μέσα από πράξεις που προσφέρουν προοπτική και αξιοπρέπεια».

Ο Ραδιομαραθώνιος 2025 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά γεγονότα της χώρας μας. Μέσα από τη συλλογική συμμετοχή στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά που δοκιμάζονται από προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, όχι με όρους ελεημοσύνης, αλλά με πρωτοβουλίες και πράξεις που ενισχύουν τη θέση και τα δικαιώματά τους.

Διοργανωτές του θεσμού είναι οι Εταιρείες του Ομίλου ERB Cyprus Insurance Holdings, ERB Cyprialife και ERB Asfalistiki – μέλη του Ομίλου Eurobank – σε συνεργασία με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ).