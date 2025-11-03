Έρχεται Κύπρο την Τετάρτη η Κάγια Κάλας ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Στην Κύπρο θα βρεθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ και επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ που θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος της Επιτροπής για τα θέματα Εξωτερικών, Ανίτα Χίπερ, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα πραγματοποιήσει αυτή την επίσκεψη στο πλαίσιο της επερχόμενης Προεδρίας, αλλά και ως μέρος της συνεργασίας για κύρια θέματα, όπως η κατάσταση στη Γάζα, την Ουκρανία καθώς και η υποστήριξη που παρέχεται στο Κίεβο.

Η Κομισιόν δεν δημοσιεύει ακόμη το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η Ύπατη Εκπρόσωπος θα έχει συναντήσεις στη Λευκωσία το απόγευμα της Τετάρτης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, και την Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις συναντήσεις θα δημοσιευτούν επισήμως εν καιρώ.

ΚΥΠΕ