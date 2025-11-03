Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κρήτη: Υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα η κηδεία στα Βορίζια (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι Αρχές φοβούνται νέο γύρο συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο οικογένειες και για αυτό το λόγο έχουν παρθεί αυστηρά μέτρα σε όλη την περιοχή.

Υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν εγκαταλείψει τα Βορίζια μέλη της αντίπαλης οικογένειας λίγη ώρα πριν γίνει η κηδεία του 39χρονου, καθώς το χωριό παραμένει σε «κλοιό τρόμου» με το κλίμα να έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονται στο χωριό έχουν συμβουλεύσει από την πρώτη στιγμή τα μέλη της οικογένειας στης οποίας το σπίτι τοποθετήθηκε η βόμβα, που «πυροδότησε» το αιματοκύλισμα.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων που κρύβονται και καταζητούνται, αλλά και για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στην αιματηρή συμπλοκή.

ΚΥΠΕ

