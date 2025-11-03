Άνοιξε τις πύλες του το UNIC Athens - Η πρώτη μη Κρατική Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα

Τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριές υποδέχτηκε το UNIC Athens, η ακαδημαϊκή και ερευνητική έδρα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των μαθημάτων και της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε, το Πανεπιστήμιο έχει λάβει ήδη πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για οκτώ προγράμματα σπουδών, ενώ σήμερα ξεκίνησαν τα πρώτα τέσσερα, συγκεκριμένα τα προγράμματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψυχολογίας, με τα υπόλοιπα να εντάσσονται σταδιακά στο ακαδημαϊκό πλάνο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης για το πρόγραμμα Νομικής (LLB), με την έναρξη των μαθημάτων να προγραμματίζεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

Η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στην περιοχή του Ελληνικού, ενώ οι εγγραφές στα προγράμματα σπουδών θα ολοκληρωθούν στα μέσα Νοεμβρίου.

Ο Πρόεδρος του UNIC Athens, Καθηγητής Παναγιώτης Σκανδαλάκης, με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2025-2026, δήλωσε:

«Η ημέρα αυτή αποτελεί ένα ορόσημο για την πανεπιστημιακή κοινότητα του UNIC. Υποδεχόμαστε την πρώτη μας γενιά φοιτητών και φοιτητριών και ξεκινάμε μαζί τους ένα νέο ταξίδι γνώσης, έρευνας και συνεργασίας. Η έναρξη λειτουργίας του πανεπιστημίου είναι το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του οράματός μας για ένα πανεπιστήμιο, σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο, που ενώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τεχνολογία και την ακαδημαϊκή αριστεία. Το UNIC Athens φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό οικοσύστημα μάθησης και καινοτομίας, όπου η γνώση παράγει πράξη και η εκπαίδευση μετατρέπεται σε κοινωνικό αντίκτυπο».

Η πρώτη Μη Κρατική Ιατρική Σχολή στην Ελλάδα

Η έναρξη λειτουργίας του UNIC Athens σηματοδοτεί και τη λειτουργία της πρώτης μη κρατικής Ιατρικής Σχολής στην Ελλάδα. Η Σχολή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group (HHG).

Ο Διευθυντής της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens, Δρ. Δημήτριος Καρατζάς, δήλωσε:

«Η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του UNIC Athens αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η θεωρία και η πράξη συνυπάρχουν, η τεχνολογία ενισχύει τη μάθηση και η έρευνα μετατρέπεται σε πρόοδο. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε μία νέα γενιά ιατρών με σύγχρονη σκέψη, διεθνή προοπτική και βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης».