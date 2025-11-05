Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν

Την πρώτη επίσημη συνάντηση με την νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της οποίας και οι δύο έκαναν αναφορές στα ενεργειακά.

Υποδεχόμενος την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι σε ιστορικά υψηλό σημείο και πρόσθεσε ότι μπορούν να φτάσουν σε ακόμα καλύτερο.

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας αναφορά σε ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας, ειδικά ενόψει του επικείμενου συνεδρίου για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), που αρχίζει αύριο στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, μια στρατηγική υποδομή για τη χώρα μας και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας για την προσέλκυση περισσότερων αμερικανικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και για την ενίσχυση των δεσμών μας. Του χρόνου θα γιορτάσετε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και είναι μια σημαντική στιγμή για τα κοινά μας ιδανικά», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε τιμή το γεγονός ότι βρίσκεται στην Αθήνα και πρόσθεσε: «Το επόμενο έτος θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και έχουν σχεδιαστεί σημαντικές και ιστορικές πρωτοβουλίες».

«Το σχήμα 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί δείγμα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας», πρόσθεσε.

«Έχουμε σχέδια ώστε η Ελλάδα να γίνει πόλος ενέργειας στη Μεσόγειο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η πρέσβειρα των ΗΠΑ.

ΚΥΠΕ