Βορίζια: Βρέθηκαν καραμπίνα και φυσίγγια σε σπηλιά - «Κλειδί» η βαλλιστική, αναζητούνται δύο άτομα

Μια κυνηγετική καραμπίνα, κυνηγετικά φυσίγγια και πολλά φυσίγγια των 9ΜΜ για πιστόλια βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (5/11) σε σπηλιά λίγο έξω από τα Βορίζια.

Μάλιστα η είσοδος της σπηλιάς ήταν κλεισμένη με κάτι πέτρες και ξύλα, διαδικασία που φαίνεται να ήταν πρόσφατη. Η αναζήτηση όπλων που χρησιμοποιήθηκαν συνεχίζεται επίμονα με τους αστυνομικούς να έχουν προβεί σε έρευνες σε νεκροταφεία και τάφους.

Να σημειωθεί ότι, η σπηλιά αυτή ήταν σε περιφραγμένο χώρο, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι γαμπρός του 39χρονου Φανούρη.

Σε περισσότερες από 40 έρευνες σε σπίτια, αποθήκες, στάβλους και άλλα οικήματα, εμπλεκόμενων και συγγενών τους, οι αστυνομικοί διαπίστωναν ότι στο εσωτερικό τους είχαν αφαιρεθεί ακόμη και τα... μαχαιροπίρουνα. Σημειώνεται ότι μετά τη συμπλοκή όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το πρώτο μέλημα κάποιων ήταν να μαζέψουν τους κάλυκες, να κρύψουν τα όπλα, και στη συνέχεια να ενδιαφερθούν για τους νεκρούς και τραυματίες.

«Κλειδί» η βαλλιστική για τα όπλα

Απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, καθώς οι περίπου 100 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο θα δείξουν σε ποιον ανήκουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών στην «καρδιά» του χωριού.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που μαρτυρούν από τι τόπλο σκοτώθηκαν τα θύματα, μπορούν να οδηγήσουν τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης, στον καθορισμό των ρόλων που είχε καθένας από τους δράστες που παραδόθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4/11), αλλά και στη σύλληψη τυχόν άλλων εμπλεκομένων προσώπων που σχετίζονται με την τοποθέτηση βόμβας και τις δύο δολοφονίες.

«Ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τον ρόλο του κάθε συλληφθέντα, όπως και του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του από τις μαρτυρίες που έχουμε, καθώς δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και δεν υπάρχει και οπλισμός. Δυστυχώς, δεν έχουμε και εμείς ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ξεκίνησε το περιστατικό», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με δύο ομάδες ΕΚΑΜ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα), δύο ομάδες ΤΑΕ (Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης (ΤΑΕ), αστυνομικούς της Ασφάλειας και του Οργανωμένου Εγκλήματος που συνολικά ίσως να φτάνουν τους 300, να παραμένουν στα Βορίζια και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι «ενισχυτικές δυνάμεις που έχουν φτάσει από την Αθήνα στο οικογενειακό και στο ευρύτερο περιβάλλον των τριών δημιούργησε πίεση που τελικά οδήγησε στην παράδοσή τους», πρόσθεσε, ωστόσο στο χωριό είναι έκδηλη η ανησυχία για την επόμενη μέρα.

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στην ΕΡΤ οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική.

Έτσι, με ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψη του εισαγγελέα και του ανακριτή στο κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια για τη διπλή δολοφονία.

Αναζητούνται δύο ακόμη άτομα

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούνται ακόμη δύο άτομα για το μακελειό, προκειμένου να ταυτοποιηθούν. Πρόκειται για τον άνδρα που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της μίας οικογένειας, πυροδοτώντας τη βεντέτα.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον άνδρα που πυροβόλησε με καλάσνικοφ από υπερηψωμένο τειχίο 30 μέτρα μακριά, σκοτώνοντας την 56χρονη μητέρα.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε εντοπίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, το οποίο ανήκε σε φιλικό πρόσωπο των φυγάδων. Εκεί είχε βρει καταφύγιο ο ένας από τους τρεις καταζητούμενους. Πραγματοποιήθηκε έτσι αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν και προσήχθησαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, πατέρας και γιος, ενώ το κατάλυμα τέθηκε υπό επιτήρηση για τη σύλληψη τους ενός φυγά μόλις θα επέστρεφε.

Οι άλλοι δύο, όπως προέκυψε στη συνέχεια, είχαν βρει καταφύγιο σε φιλικό τους σπίτι στο Τυμπάκι, το οποίο δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τους αστυνομικούς. Το μεσημέρι πλέον ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε σε επικοινωνία με οικείο τους πρόσωπο που έπαιζε τον ρόλο του διαμεσολαβητή και του διεμήνυσε ότι πλέον είχαν τελειώσει όλα για εκείνους. Το μόνο που απέμενε ήταν να παραδοθούν.

«Δεν φαίνεται εμπλοκή μέσα από τη φυλακή»

Αναφερόμενη στα ευρήματα της εφόδου της Αστυνομίας στις φυλακές Αλλικαρνασσού, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε: «Δεν φαίνεται με κανένα τρόπο ότι εμπλέκεται κάποιος μέσα από τη φυλακή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Άλλωστε, κατά την προανάκριση της Αστυνομίας δεν προκύπτει κάτι οργανωμένο, αλλά τυχαία συνάντηση των δύο πλευρών.

Στο σημείο αυτό που συνέβη η συμπλοκή, ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το αιματηρό περιστατικό. Έπρεπε να γίνει όμως κάποια στιγμή και έρευνα μέσα στις φυλακές, καθώς ίσως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία τόσο για την τοποθέτηση του μηχανισμού όσο και για το περιστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι τα στελέχη του Οργανωμένου Εγκλήματος κατάσχεσαν μεταξύ άλλων ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία βρέθηκαν σε κοινόχρηστο χώρο, όπου έχουν πρόσβαση δηλαδή όλοι οι κρατούμενοι.

Απαντώντας στις ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής και των αρχών για την επόμενη μέρα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι «οι ενισχυτικές δυνάμεις θα παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, καθώς θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και οι κάτοικοι της περιοχής είναι ασφαλείς, αλλά και ότι έχουν καταλάβει και οι δυο πλευρές ότι δεν πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό» και πρόσθεσε:

«Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι στην περιοχή που δεν ανήκουν σε καμία από τις δύο οικογένειες, θα κινούνται ασφαλείς μέσα στην περιοχή τους. Πρέπει να κατανοήσουν και οι δύο πλευρές ότι αυτό που έχουν μάθει ίσως από μικρά παιδιά πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να χάνονται ανθρώπινες ζωές τόσο άδικα».

