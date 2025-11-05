Νέα παρέμβαση Νίκου Νικολαΐδη για την ΕΔΕΚ: «Οι ώρες είναι κρίσιμες»

Με μια νέα γραπτή παρέμβασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέως δήμαρχος Λεμεσού και ιστορικό στέλεχος της ΕΔΕΚ, Νίκος Νικολαΐδης, απευθύνει δραματική έκκληση προς την ηγεσία του κόμματος ενόψει της επικείμενης Συνδιάσκεψης της 9ης Νοεμβρίου. Ο κ. Νικολαΐδης τονίζει μεταξύ άλλων, ότι η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και καλεί την Κεντρική Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε συλλογική απόφαση ακύρωσης όλων των διαγραφών μελών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την ενότητα και την αναγέννηση του κόμματος. Υπογραμμίζει πως η απόφαση αυτή αποτελεί «θέμα επιβίωσης» για την ΕΔΕΚ και καλεί την ηγεσία και τα μέλη να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να κλείσουν οριστικά τις πληγές που ταλανίζουν το ιστορικό σοσιαλιστικό κόμμα.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση:

Οι ώρες για την ΕΔΕΚ είναι κρίσιμες και όποιος νοιάζεται για το κόμμα αυτό, δεν έχει δικαίωμα, να κρατήσει το στόμα του κλειστό.Την περασμένη βδομάδα, με ένα άρθρο μου, δημοσιοποίησα τις απόψεις μου σχετικα με την πορεία της ΕΔΕΚ. Κατάθεσα με παρρησία τη θέση ότι "όσοι αγαπούν ακόμα την ΕΔΕΚ και τιμούν την μνήμη του Βάσου Λυσσαρίδη, όσοι ασπάζονται την πολιτική φιλοσοφία του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού έχουν υποχρέωση να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια ύστατη προσπάθεια σωτηρίας και αναγέννησης της ΕΔΕΚ.

Με ειλικρίνεια και πνεύμα ενότητας, χωρίς διάθεση αλληλοεπίρρηψης ευθυνών και προσωπικής δικαίωσης, ο καθένας πρέπει να πει το mea culpa που του αναλογεί. Και πάνω απ’ όλα ο καθένας πρέπει να αναλογιστεί όχι τι μπορεί να του προσφέρει η ΕΔΕΚ, αλλά τι μπορεί αυτός να προσφέρει στην ΕΔΕΚ σε αυτή την ώρα της υπέρτατης της ανάγκης". Στο ίδιο άρθρο κάλεσα την ηγεσία της ΕΔΕΚ να προχωρήσει στο αυτονόητο, σε μια επίσημη, συλλογική απόφαση η οποία να ακυρώνει όλες τις διαγραφές μελών που έγιναν τα τελευταία χρόνια για να ανοίξει έτσι ο δρόμος για επιστροφή όλων όσοι τέθηκαν εκτός κόμματος και να ξαναχτιστεί δημοκρατικά η ενοτητα της ΕΔΕΚ.Τις πιο πάνω θέσεις είχα αναφέρει και στον νέο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ σε συνάντηση που είχαμε πριν 2 περίπου μήνες. Στην ίδια συνάντηση του τόνισα επίσης ότι η δική μου πρόθεση ήταν η συμβολή στην προσπάθεια διάσωσης του κόμματος και όχι η διεκδίκηση του όποιου κομματικού ή πολιτειακού αξιώματος.Δυστυχώς μέχρι σήμερα, και ενώ απομένουν μερικές μόνο μέρες πριν τη Συνδιάσκεψη της 9/11, δεν συνήλθε ακόμα η Κεντρική Επιτροπή για να αποφασίσει για αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα που είναι θέμα επιβίωσης για την ΕΔΕΚ.

Παρατηρείται εδώ και μήνες μια ακατανόητη δυστοκία που δεν αφήνει τα πράγματα να κινηθούν προς τα μπρος.Το θέμα της επίσημης απόφασης η οποία θα ακυρώνει τις εκατοντάδες διαγραφές δεν είναι τυπικό θεμα, αλλά είναι θέμα ύψιστης πολιτικής ουσίας και σημασίας. Το συλλογικό όργανο που επικύρωσε τις διαγραφές έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα να τις ακυρώσει, ακυρώνοντας και διαγράφοντας ταυτόχρονα και μια πολιτική πρακτική που έφερε την ΕΔΕΚ στο χείλος της καταστροφής. Ασφαλώς, οι καλοπροαίρετες δηλωσεις του νέου Προεδρου, τον οποίο πιστώνω με εντιμότητα, έχουν το βάρος και τη σημασία τους. Δεν υποκαθιστούν όμως την επίσημη απόφαση του συλλογικού οργάνου το οποίο εκτός του θεσμικού βάρους της θα εκπέμψει και ένα μήνυμα συλλογικής βούλησης για επανένταξη των διαγραφέντων και αποστασιοποιηθέντων μελών ώστε να κλείσουν οι πληγές στην ΕΔΕΚ.

Αυτή η ανάρτηση μου έχει σκοπό να κάνει μια ύστατη έκκληση προς την ηγεσία της ΕΔΕΚ, στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, σε αυτούς που η συγκυρία τους έφερε να κρατούν το μέλλον του κόμματος στα χέρια τους. Να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Να μην αφήσουν τους οποιουσδήποτε που μπορεί να έχουν αλλότριες ατζέντες να διαλύσουν τις τελευταίες ελπίδες που απομένουν για το ιστορικό αυτό κόμμα. Ακόμα και τώρα δεν είναι αργά. Πότε δεν είναι αργά για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις. Αν δεν παρθούν αυτές οι αποφάσεις, τότε θα είναι πολύ αργά.