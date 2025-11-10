Το «μανιφέστο» Σαμαρά και το παράδειγμα Τραμπ - Πώς απαντά το Μαξίμου

Μέσα από μία σχεδόν δίωρη συνέντευξη - ποταμό, ο Αντώνης Σαμαράς σκιαγράφησε τους πυλώνες μιας ενδεχόμενης πολιτικής του κίνησης, απέναντι στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα πρότυπα της διακυβέρνησης Τραμπ. «Ουδέν σχόλιον», η πρώτη αντίδραση Μαξίμου.

Η «μετάλλαξη» όπως λέει της ΝΔ, η πεποίθηση πως οι πατριωτικές του ιδέες είναι πλέον πλειοψηφικές και η ανάγκη που βλέπει για μία νέα αρχή, «από μία καινούργια σχέση εντιμότητας», αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τη δημιουργία τραμπικού κόμματος στο δρόμο προς τις κάλπες.

Δεν σχολιάζει το Μέγαρο Μαξίμου

Επίσημα μέχρι ώρας η Κυβέρνηση δεν κάνει απολύτως κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά που μετέδωσε ο ANT1. Το κανένα σχόλιο όμως εκλαμβάνεται από πολλούς ως το πιο ισχυρό σχόλιο, καθώς όπως το αντιλαμβάνονται πολλοί εντός της γαλάζιας παράταξης, ο μη σχολιασμός μιας τόσο επιθετικής και συνάμα προσβλητικής προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού συνέντευξης, ισοδυναμεί με «απαξία».

Και μπορεί επίσημα η ελληνική Κυβέρνηση να μη σχολιάζει, αλλά το σίγουρο είναι πως Μαξίμου και Κοινοβουλευτική Ομάδα, καταμεσήμερο Κυριακής, διέκοψαν για δύο ώρες ό,τι έκαναν για να δουν την πολυαναμενόμενη συνέντευξη Σαμαρά.

Αμέσως μετά, τα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπάνε, οι πιο «δεξιοί» Βουλευτές δεχόντουσαν τηλεφωνήματα από τη «βάση», άλλοι ετοίμαζαν απαντήσεις για τον Τύπο, άλλοι αναρωτιόντουσαν ως που θα το φτάσει ο 74χρονος πρώην Πρωθυπουργός.

Το αν θα προχωρήσει η όχι ο κ. Σαμαράς στη δημιουργία κόμματος είναι άγνωστο μέχρι στιγμής, επιβεβαίωσε όμως ότι το σκέπτεται σοβαρά.

«Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Του το οφείλω» σημείωσε.

«Έχουν χάσει τη μπάλα»

Το κλίμα στους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά μετά την συνέντευξη ήταν ενθουσιώδες, όπως λένε δέχθηκαν τηλεφωνήματα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, «πες τα Ανώνη» ήταν αυτό που άκουγαν -λένε, από την άλλη άκρη της γραμμής.

Ειδικά οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στα προβλήματα των νοικοκυριών και στο γεγονός πως για πολλές οικογένειες τα χρήματα τελειώνουν στις 20 του μήνα έδειξαν πως διαθέτει την απαιτούμενη ενσυναίσθηση που λείπει από την Κυβέρνηση, όπως λένε άνθρωποι κοντά στον Α. Σαμαρά, «στην Κυβέρνηση έχουν χάσει τη μπάλα» σχολιάζουν «νομίζουν πως η Ελλάδα είναι τα τρια τετράγωνα γύρω από το Μαξίμου.

Υπογραμμίζουν δε την πρόταση Σαμαρά για τις νέες μητέρες. Την «απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κάθε νέα μητέρα για μία χρονική περίοδο 10 ετών, με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Να κάνει παιδιά, ή να έχει το κίνητρο, την οικονομική ασφάλεια να κάνει παιδιά».

«Γαλάζιος» συνομιλητής του πρώην Πρωθυπουργού σχολίαζε στο CNN Greece πως «έχει πιάσει τον κόσμο μας, έχει πιάσει τον ψηφοφόρο αν εξαιρέσεις τους φανατικούς ένθεν κακείθεν, ακούνε τι λέει και σχολιάζουν οι ψηφοφόροι πως έχει δίκιο, απευθύνθηκε στην κοινωνία και όχι στην Κυβέρνηση, η κοινωνία τον νοιάζει» σχολιάζουν και υπογραμμίζουν πως χωρίς καν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει πει πως θα κάνει κόμμα, λαμβάνει δημοσκοπικά ποσοστά της τάξης του 16%.

«Τι θέλει; Να μας κόψει μία, δύο μονάδες»

Όσοι βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου ή έχουν στενές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό εκτιμούν πως βασική επιδίωξη Σαμαρά είναι μία και μόνο μία, να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία και όχι να επιστρέψει στην Ηρώδου Αττικού. «Τι θέλει; Να κόψει μία, δύο μονάδες και να δημιουργήσει πρόβλημα στον Κυριάκο» σχολιάζουν χωρίς να θέλουν να κατονομαστούν.

«Έχει πράγματι τις δυνάμεις και τη θέληση να γυρίσει όλη την Ελλάδα;», αναρωτιούνται και προσθέτουν πως τους είναι ακατανόητο το πρόβλημα που βλέπει στην εξωτερική πολιτική της χώρας, στη σκιά μάλιστα της ψήφου εμπιστοσύνης του Αμερικανικού παράγοντα στη χώρα ιδίως στα ενεργειακά ζητήματα.

Στα πηγαδάκια, αυτό που λέγεται μάλιστα είναι πως θα πρέπει άμεσα τώρα να στηθεί γέφυρα επικοινωνίας Κυριάκου Μητσοτάκη - Κώστα Καραμανλή.

Ας σημειωθεί πως ο κ. Σαμαράς στη χθεσινή του συνέντευξη αναφέρθηκε ουκ ολίγες φορές στον κ. Καραμανλή και έσπευσε να τον υπερασπιστεί.

«Εδώ κατηγόρησε και την εξωτερική πολιτική του Κώστα του Καραμανλή, που προσέφερε στην Πατρίδα και με το όχι στο σχέδιο Ανάν και με το όχι στα Σκόπια και με την αποδόμηση της εξωτερικής πολιτικής Σημίτη, εννοώ Μαδρίτη και Ελσίνκι, που, κακά τα ψέματα, άνοιξαν το δρόμο για τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και καλά, αφήστε με εμένα. Αλλά να επιτίθεται και στον Κώστα τον Καραμανλή; Παιδιά είμαστε; Δεν παίζουμε το «φύγε εσύ και έλα εσύ». Πολιτικοί είμαστε» είπε ο αντώνης Σαμαράς.

Αντιδράσεις από Μ. Λαζαρίδη - Σ. Σιμόπουλο

Τα ίδια φθαρμένα επιχειρήματα, με τον ίδιο γνώριμο και κουραστικό τρόπο» σχολίασε ο Κοιν. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης την ώρα που οι περισσότεροι Βουλευτές έκαναν αφωνία…

«Δυστυχώς, δεν ακούσαμε καμία νέα ιδέα, κανένα όραμα, καμία πρόταση για το πώς η χώρα μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο, σταθερότητα και ικανότητα να δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων είναι η Νέα Δημοκρατία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη» σημείωσε, ενώ απάντησε και στον χαρακτηρισμό «βεζύρης» που του επιφύλαξε ο κ. Σαμαράς.

«Όσο για τη νύξη του κ. Σαμαρά προς το πρόσωπό μου, με τον χαρακτηρισμό «βεζύρης», θέλω να ξεκαθαρίσω: υπηρετώ τη Νέα Δημοκρατία πάνω από σαράντα χρόνια, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Και εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα πως η θέση ενός πρώην πρωθυπουργού που υπηρέτησε επιτυχώς τη χώρα είναι μέσα στη μεγάλη φιλελεύθερη και δημοκρατική μας οικογένεια, όχι απέναντι, αλλά στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη» υπογράμμισε σε ανάρτησή του.

Ο κ. Σαμαράς φωτογράφισε ον κ.Λαζαρίδη με την ατάκα «Εδώ ένας δικός του παρατρεχάμενος βουλευτής δήλωσε με ύφος βεζίρη: «Καλύτερα για τον κύριο Σαμαρά είναι να πάει σπίτι του». Τέτοια υποκρισία, τέτοια αλαζονεία».

Από την άλλη ο Βουλευτής και πρώην Υπουργός Στράτος Σιμόπουλος σχολίασε πως «ο Αντώνης Σαμαράς δεν έφυγε από την ΝΔ για να επιστρέψει μόνος του. Διεγράφη. Απαιτούνται, λοιπόν, πολλοι λεπτοί χειρισμοί για τη σχέση του με την ΝΔ από εδώ και πέρα. Ξεφεύγει των δυνατοτήτων μου η προοπτική να συμβουλεύσω για το τι πρέπει να γίνει».

Το «μανιφέστο» ενός υπο στάθμιση κόμματος

Ο Αντώνης Σαμαράς απορρίπτει το επιχείρημα όσων λένε πως η ηλικία του θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια του, υπογραμμίζοντας πως «ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας μπορεί να έχει ιδέες χρήσιμες, σκέψη ριζοσπαστική, διάθεση αλλαγών, άποψη για ανατροπές».

Ως παραδείγματα φέρνει τον Παπάγο, τον Καραμανλή, τον Παπανδρέου, αλλά και τους Ντε Γκωλ, Μιτεράν, Κολ, Ρήγκαν και Τραμπ…

Οι λόγοι που οδηγούν τον Α. Σαμαρά στο να σταθμίσει τη δημιουργία νέου κόμματος είναι τρεις όπως άφησε να εννοηθεί. Πρώτον, η πεποίθηση ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί, και έχει πάρει το δρόμο προς τα βράχια. Δεύτερον ότι ο πατριωτισμός και οι ιδέες που έχει εκφράσει διαχρονικά έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία και τέλος ότι η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης και έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής, «από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης».

