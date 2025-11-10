Showmethemoney: Παράταση ενός έτους για φόρο καυσίμων και η παρουσία Μυτιληναίου στην Κύπρο

Μέσα στον έντονο θόρυβο της επικαιρότητας «χάθηκε» η είδηση της παράτασης για ένα έτος του κανονισμού για την ένταξη των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και των κατοικιών στο σύστημα εμπορίας ρύπων (ETS2). Η εφαρμογή του κανονισμού από το 2027 θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 10% έως 15%.

Η Κύπρος είχε αναλάβει πρωτοβουλία για παράταση του μέτρου, κίνηση που πέτυχε με την απόφαση που ελήφθη στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος στις 4 Νοεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να καταθέσει νέα εισήγηση για τον τρόπο εφαρμογής από το 2028 και μετά. Στα θετικά κρατάμε ότι η κυπριακή κυβέρνηση κατάφερε να συντονίσει μια ομάδα κρατών - μελών για να πετύχει την παράταση.

Η παράταση θα δώσει μια ανάσα στους οδηγούς και δίνει λίγο χρόνο για να δούμε πώς θα μειωθεί η υψηλή εξάρτηση από τη χρήση αυτοκινήτων. Καθόλου εύκολο έργο. Στην Κύπρο, με το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και την υψηλή εξάρτηση από το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις, η εφαρμογή του ETS2 θα προσθέσει κόστος χωρίς να υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική για τις μετακινήσεις.

Φέρνει τον Μυτιληναίο η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου μας έχει συνηθίσει στην ετήσια εκδήλωσή της Business Leaders Summit -φέτος πραγματοποιείται η ένατη διοργάνωση- να φέρνει δυνατά ονόματα του επιχειρείν τα οποία μεταφέρουν τις πολύτιμες εμπειρίες στους συμμετέχοντες. Στο φετινό 9ο BLS, σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στο Hilton Nicosia, ο Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, θα ανταλλάξουν απόψεις για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Θέμα του summit είναι «Ελληνική και Κυπριακή Οικονομία - Η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων και οι επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα».

Ο κ. Μυτιληναίος είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση επιχειρηματία ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια οικογενειακή επιχείρηση σε παγκόσμιο παίκτη. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ξεκίνησε το 1908 ως μια μικρή μεταλλουργική βιοτεχνία στον Πειραιά. Σήμερα, η Metlen είναι ένας πολυεθνικός βιομηχανικός και ενεργειακός κολοσσός που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλες τις ηπείρους.

Η διοργάνωση θα ανοίξει με εισαγωγική ομιλία του Ξένιου Κονομή, διευθυντή Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου και θα κλείσει με καταληκτικά σχόλια από τον Πανίκο Νικολάου, διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου.

Πρώτα οι αλλαγές σε φορολογικούς συντελεστές;

Η έναρξητης συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών των έξι νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης ξεκίνησε με το νομοθετικό σώμα να ζητεί περισσότερο χρόνο... Το περιμέναμε. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για άλλη μια φορά ζήτησε να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση από 1.1.2026. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε πιο πιθανό να ψηφιστούν πρώτα οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές.

ΑΚΕΛ και ακίνητα σε αλλοδαπούς

Το ΑΚΕΛ κατέθεσε στη Βουλή δύο νέες προτάσεις νόμου με στόχο να μπει, όπως αναφέρει, φρένο στην ανεξέλεγκτη αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς και εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων. Υπάρχει όντως πρόβλημα; Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο «Π» το 39,8% των πωλήσεων ακινήτων τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 αφορούν αγοραστές εντός και εκτός ΕΕ, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο. Το 66,8% της εξωγενούς ζήτησης ακινήτων αφορά υπηκόους τρίτων χωρών. Το ΑΚΕΛ έχει την άποψη ότι με τις πρωτοβουλίες του θα προστατευθεί το δικαίωμα στη στέγη για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, αλλά και «για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη πώληση γης σε βάρος της κοινωνίας, της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας της χώρας». Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου θα μιλήσει για όλα αυτά σε δημοσιογραφική διάσκεψη αύριο, την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία.